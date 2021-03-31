Медики, які борються із COVID-19, мають отримати доплати, страхування та щеплення, – Марина Порошенко

Гліб Іванов Суспільство 14:24, 31.03.2021

Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні вимагає негайного розширення штату медпрацівників.

Про це в інтерв’ю "Главкому" сказала голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко. Вона наголосила, що усі медики, які зараз стоять на передовій боротьби з пандемією, мають бути забезпечені належним захистом, отримати щеплення.

Крім того, на переконання політикині, їм мають виплачуватися 300% доплати, і має бути забезпечене повноцінне страхування ризиків, пов’язаних з коронавірусом.

"Безумовно, потрібно готувати додаткових медичних працівників для "ковідних" відділень. Можна перепрофілювати лікарів та медичних сестер. Але коли я дивлюся, як виплачують обіцяні 300% надбавки, які по факту вимірюються 150-200 гривнями, це має вигляд не стимулювання лікарів, а великого обману. Це знущання над ними. Так само і з страхуванням медперсоналу. Коли лише близько 10% сімей отримали страхову компенсацію за померлого працівника лікарні", – говорить Марина Порошенко.

"Скільки таких випадків, коли родичі змушені оббивати пороги десятків установ, аби довести, що померлий інфікувався при виконанні професійних обов’язків? Згадаємо хоча б відомого лікаря з Почаєва Івана Венжиновича, рідні якого не могли отримати обіцяної компенсації після його смерті", – зазначила вона.

Політикиня зауважила, що при чинній динаміці поширення хвороби підготовлених ліжок не вистачатиме постійно.

"Потрібно буде відкривати все нові і нові відділення, підводити до них кисень. З резервного фонду столиці буквально на минулому тижні було виділено 23 млн грн на обладнання додаткових ліжок киснем. Але можливості комунальних медичних закладів не безмежні. І вже давно треба було залучати відомчі лікарні, які підпорядковані Кабінету міністрів. Але вже рік все залишається лише на рівні заяв міністра Степанова і його підлеглих. Якщо центральна влада і надалі саботуватиме роботу в цьому напрямку, то колапс буде неминучий. Мені дивно, що цього не розуміють в Кабміні і Офісі президента", – підкреслила Марина Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявила, що уряд має надати квоту для Києва на пряму закупівлю вакцин від коронавірусу.

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