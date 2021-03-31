Медики, которые борются с COVID-19, должны получить доплаты, страхование и прививки, – Марина Порошенко

Ситуация с распространением коронавируса в Украине требует немедленного расширения штата медработников.

Об этом в интервью "Главкому" сказала председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко. Она отметила, что все медики, которые сейчас стоят на передовой борьбы с пандемией, должны быть обеспечены надлежащей защитой, получить прививку.

Кроме того, по убеждению политика, им должны выплачиваться 300% доплаты, и должно быть обеспечено полноценное страхование рисков, связанных с коронавирусом.

"Безусловно, нужно готовить дополнительных медицинских работников для "ковидних" отделений. Можно перепрофилировать врачей и медицинских сестер. Но когда я смотрю, как выплачивают обещанные 300% надбавки, которые по факту измеряются 150-200 гривнами, это выглядит не как стимулирование врачей, а как большой обман. Это издевательства над ними. Так же и со страхованием медперсонала. Когда только около 10% семей получили страховую компенсацию за умершего работника больницы", – говорит Марина Порошенко.

"Сколько таких случаев, когда родственники вынуждены обивать пороги десятков учреждений, чтобы доказать, что умерший заразился при исполнении профессиональных обязанностей? Вспомним хотя бы известного врача из Почаева Ивана Венжиновича, родные которого не могли получить обещанной компенсации после его смерти", – отметила она.

Политик отметила, что при действующей динамике распространения болезни подготовленных кроватей не хватает постоянно.

"Нужно будет открывать все новые и новые отделения, подводить к ним кислород. Из резервного фонда столицы буквально на прошлой неделе было выделено 23 млн грн на оборудование дополнительных кроватей кислородом. Но возможности коммунальных медицинских учреждений не безграничны. И уже давно надо было привлекать ведомственные больницы , которые подчинены Кабинету министров. Но уже год все остается на уровне заявлений министра Степанова и его подчиненных. Если центральная власть и в дальнейшем будет саботировать работу в этом направлении, то коллапс будет неизбежен. Мне странно, что этого не понимают в Кабмине и Офисе президента" , – подчеркнула Марина Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявила, что правительство должно предоставить квоту для Киева на прямую закупку вакцин от коронавируса.