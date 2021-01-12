Маски повинні носити навіть ті, хто перехворів на COVID-19: медики розкрили загрозу

Навіть тим, хто вже переніс коронавірус, знімати захисні маски не можна. Медики кажуть, що насправді антитіла, вироблені під час хвороби, не можуть гарантувати повного захисту від цього вірусу. До того ж рівень захисних тіл повинен бути досить високим, щоб відбити нову атаку COVID-19.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Можна отримати ще більшу дозу вірусу

Останнім часом дедалі частіше звучить думка, що тим, хто вже переніс коронавірус, не варто носити захисні маски. Мовляв, в організмі є антитіла, які здатні захистити від хвороби, тому нібито можна сміливо їхати в транспорті або робити закупи в магазині без маски.

Насправді ж ситуація не така проста, як здається. Професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця, лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв наводить OBOZREVATEL одразу кілька причин, через які перехворілим не варто відмовлятися від масок:

"По-перше, постійно повідомляється про те, що цей вірус мутує . І невідомо, як організм уже перехворілої людини відреагує на мутанта. Якщо проводити аналогію з грипом, то той, хто перехворів на один штам грипу, може захворіти на інший".

"Друга причина – людина може захворіти, якщо отримає повторну велику дозу вірусу. COVID-19 у такому разі подолає захисний бар'єр".

"Третя причина – нині триває сезон грипу, тож ослаблений коронавірусом організм може легко піддатися грипу".

Від масок відмовлятися не варто

Антитіл може й не бути, але є пам'ять

Докторка медичних наук, професорка, лікарка-вірусологиня, завідувачка відділу вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко зазначає, що в будь-якому разі, якщо навіть людина захворіє повторно, перебіг хвороби буде більш легким.

"Для нього це пройде як респіраторне захворювання, до пневмонії дійти не повинно. Якщо, звичайно, організм не ослаблений хіміотерапією, імунодефіцитом, якщо людина не перенесла операції з трансплантації органу", – уточнює OBOZREVATEL Мироненко.

Повторне зараження COVID-19 може пройти легше

Також лікарка каже, що з медичного погляду людина, яка вже перенесла вірус, має захист.

"Але він може й не виражатися в кількості антитіл у крові, їх може навіть і не бути там, або вони можуть міститися на слизових. Також існує таке поняття, як клітинний імунітет, або клітинна пам'ять. Усе залежить від того, наскільки важко переносилася хвороба та наскільки тривалий перебіг вона мала. Там може бути багато нюансів", – каже Мироненко.

Про що говорять антитіла

Також Мироненко зазначає, що кількість антитіл в аналізах не відображає справжньої картини імунітету до хвороби. "Просто захисна система організму вже навчена й буде спрацьовувати", – пояснює Мироненко.

Поки ніхто не може сказати, скільки антитіл має бути в організмі, щоб точно не заразитися

Сергій Крамарєв вважає, що ще до кінця не вивчено питання, яка саме кількість антитіл в організмі здатна захистити від COVID-19. "Я бачив аналізи, де цифри антитіл становлять 10-12. Це високий показник, і вони здатні не дати заразитися повторно. Що стосується таких цифр, як 1,5-2, то це низькі показники, і є ризик повторного зараження коронавірусом. Але минуло ще досить мало часу для того, щоб точно визначити, який саме рівень антитіл може захистити вас від зараження", – каже лікар.

Що стосується терміну збереження в організмі захисного бар'єру, то, за словами Крамарєва, достеменно відомо про шість місяців. Хоча Мироненко вважає, що клітинна пам'ять може зберігатися дуже довго.

"Я думаю, що люди, які перехворіли, у будь-якому разі повинні перебувати в громадських місцях у масках. Тому що далеко не в кожного є документ про те, що він уже хворів, а в поліцейських свої інструкції. Не варто демонстративно вступати в дискусію з поліцейськими й доводити, що вам нічого не загрожує", – вважає Мироненко.

Не варто сперечатися з поліцією

OBOZREVATEL також приєднується до думки лікаря. Оскільки в країні оголошено локдаун, то не варто займати егоїстичну позицію "мені все одно, я вже хворів". Потрібно дотримуватися правил, встановлених у суспільстві. Тим більше не варто створювати стресову ситуацію для людей навколо, які переживають за своє здоров'я й самопочуття близьких.