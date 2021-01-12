Маски должны носить даже те, кто переболел COVID-19: медики раскрыли угрозу

Даже тем, кто уже перенес коронавирус, снимать защитные маски нельзя. Медики говорят, что на самом деле антитела, выработанные во время болезни, не могут гарантировать полной защиты от этого вируса. К тому же уровень защитных тел должен быть достаточно высоким, чтобы отбить новую атаку COVID-19.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Можно получить еще большую дозу вируса

В последнее время все чаще звучит мнение, что тем, кто уже перенес коронавирус, не стоит носить защитные маски. Мол, в организме есть антитела, способные защитить от болезни, поэтому якобы можно смело ехать в транспорте или делать покупки в магазине без маски.

На самом же деле ситуация не такая простая, как кажется. Профессор кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца, врач-инфекционист Сергей Крамарев приводит OBOZREVATEL сразу несколько причин, по которым переболевшим не стоит отказываться от масок:

"Во-первых, постоянно сообщается о том, что этот вирус мутирует. И неизвестно, как организм уже переболевшего человека отреагирует на мутанта. Если проводить аналогию с гриппом, то тот, кто переболел одним штаммом гриппа, может заболеть и от другого.

"Вторая причина – человек может заболеть, если получит повторную большую дозу вируса . COVID-19 в таком случае преодолеет защитный барьер".

"Третья причина – сейчас идет сезон гриппа, поэтому ослабленный коронавирусом организм может легко поддаться гриппу".

От масок отказываться не стоит

Антител может и не быть, но есть память

Доктор медицинских наук, профессор, врач-вирусолог, заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко отмечает, что в любом случае, если даже человек заболеет повторно, течение болезни будет более легким.

"Для него это пройдет как респираторное заболевание, до пневмонии дойти не должно. Если, конечно, организм не ослаблен химеотерапией, иммунодефицитом, если человек не перенес операцию по трансплантации органа", – уточняет OBOZREVATEL Мироненко.

Повторное заражение COVID-19 может пройти легче

Также врач говорит, что с медицинской точки зрения, человек, который уже перенес вирус, имеет защиту.

"Но она может и не выражаться в количестве антител в крови, их может даже и не быть там, или они могут находиться на слизистых. Также существует такое понятие, как клеточный иммунитет, или клеточная память. Все зависит от того, насколько тяжело переносилась болезнь, как долго она протекала. Там может быть много нюансов", – говорит Мироненко.

О чем говорят антитела

Также Мироненко отмечает, что количество антител в анализах не отражает истинную картину иммунитета к болезни. "Просто защитная система организма уже обучена и будет срабатывать", – объясняет Мироненко.

Пока никто не может сказать, сколько антител должно быть в организме, чтобы точно не заразиться

Сергей Крамарев считает, что еще до конца не изучен вопрос, какое именно количество антител в организме способно защитить от COVID-19. "Я видел анализы, где цифры антител составляют 10-12. Это высокий показатель, и они способны не дать заразиться повторно. Что касается таких цифр, как 1,5-2, то это низкие показатели, и есть риск повторного заражения коронавирусом. Но прошло еще достаточно мало времени для того, чтобы точно определить, какой именно уровень антител может защитить вас от заражения", – говорит врач.

Что касается срока сохранения в организме защитного барьера, то, по словам Крамарева, доподлинно известно о шести месяцах. Хотя Мироненко считает, что клеточная память может сохраняться очень долго.

"Я думаю, что переболевшие люди в любом случае должны находиться в общественных местах в масках. Потому что далеко не у каждого есть документ о том, что он уже болел, а у полицейских свои инструкции. Не стоит демонстративно вступать в дискуссию с полицейскими и доказывать, что вам ничего не грозит", – считает Мироненко.

Не стоит спорить с полицией

OBOZREVATEL также присоединяется к мнению врача. Поскольку в стране объявлен локдаун, то не стоит занимать эгоистическую позицию "мне все равно, я уже болел". Необходимо соблюдать правила, установленные в обществе. Тем более не стоит создавать стрессовую ситуацию для окружающих, которые переживают за свое здоровье и самочувствие близких.