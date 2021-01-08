"Мальчик хочет в Тамбов".

Це я про отого депутата, який не приховує своєї російської орієнтації і виклав в новорічні свята світлину путіна… Але є уточнення – не такий вже й "мальчик", а підтоптаний пом’ятий чолов’яга, і не він хоче накивати п’ятами в Тамбов, а навпаки – хоче влаштувати Тамбов в Україні.

Як воші на Сірка, набігли його прихильники і вітали холопа з тим, що його внесли в "Миротворець". Путінським шісткам з українським громадянством "сльози заважали говорить", бо, на їхню думку, "всі порядні люди – на Миротворці". Тому, якщо хочете прибрати з друзів лайно – велкам! Серед тих, хто аплодує страждальцю за росією і совком, є такі, з ким я маю до сотні спільних друзів.

Я дивилась на вгодоване обличчя, "не обтяжене інтелектом", і подумала, скільки отаких пик вилізло в моїй рідній Горлівці і почало кликати Путіна, а в перервах між кликанням здавало на підвал патріотів і раділо, коли їх там шматали на куски, а потім вивозили за місто знівечені трупи.

Все починалось з "путінприхади" і "назадвссср"…

І мені цікаво, ці мокшансько-радянські атавізми – юридичне питання чи медичне? Їх треба тягти до суду чи до психіатра? Бо нездоровий потяг до країни-окупанта, яка хоче повернути імперію в межах СССР будь якою ціною, у нормальної людини відсутній. Нормальну людину не тягне пригорнутись до путінського чобота і отримати російський паспорт, зробивши все навкруги тамбовом, бо знову дуже хочеться СССР.

Я сподіваюсь, що пасивними адептами СССР колись зацікавляться психіатри, а активними – прокуратура. А сьогодні тих, хто рве на собі сорочку з криком: "Хочу Путіна, Росію і СССР!" і возносить до неба російську-радянську економіку, треба покликати будувати СССР і трошки в ньому пожити. Хоча б віртуально. Бо вже набрид отой стогін про безкоштовні квартири, рай на шостій частині суші і "велику росію", яка вважає розвал СССР помилкою і хоче нас туди повернути…

Так от… Будувати економіку ССРСР, недорогий адепте "совка", будемо опираючись на досвід комуністів, а саме - забираймо у населення все, що треба майбутній республіці – гроші, нерухомість, бізнес, автівки, золото, посуд… Тільки, недорогий прихильнику СССР, забирати будемо у тебе, бо у моїх пращурів вже все забрали, щоб ти радів безкоштовній квартирі і ковбасі по 2.20.

Далі. Про масштабне будівництво залізниць, заводів, металургійних комбінатів тощо… Починаємо будувати, опираючись на досвід твоїх богів – комуністів, які будували економіку СССР силами мільйонів ув’язнених громадян імперії. Через бараки ГУЛАГу пройшло 20 мільйонів людей. 20 000 000! Саме вони будували Біломорсько-Балтійський канал, заводи, дороги, фабрики… Їм не треба було платити, давати квартири, їх не треба було лікувати… це була БЕЗКОШТОВНА робоча сила, яка зробила економіку СССР – і тобі дали квартиру. На їхніх кістках і крові…. Тільки цього разу в бараки підеш ти. Мої вже відпрацювали на рудниках…

Будуємо далі "радянський рай", але нам заважають незгодні. Що треба робити? Влаштовувати Голодомор. Залякувати і знищувати, забирати хліб і морити голодом… Тільки цього разу на черзі – ти і твоя рідня… моїх вже чимало попухло з голоду.

…А тепер хочеться взяти тих "адептів" за барки і спитати: "Дійшло чи ні? Ти ще, курво, хочеш Путіна, Росію і СССР?"

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