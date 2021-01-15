Макаки навчилися розрізняти дорогі речі в туристів на Балі

Учені з'ясували, що макаки здатні визначати дорогі предмети в туристів, щоб вкрасти їх і викупити за їжу.

Експерти з Університету Летбриджа в Канаді та Університету Удаю в Індонезії вивчили групу дорослих диких довгохвостих макак на Балі, пише Mirror.

Під час дослідження з'ясувалося, що таблетки, телефони й сонцезахисні окуляри належать до тих об'єктів, які примати схильні хватати, оскільки знають, що власники будуть відчайдушно намагатися повернути їх. Фахівці дійшли висновку, що макаки можуть вимагати закуски відповідної цінності.

На думку вчених, тварини продемонстрували "безпрецедентні процеси ухвалення економічних рішень".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені розкрили, яким міг бути останній загальний предок мавп і людей. Вони виявили скам'янілості раніше невідомого виду примата, який жив 11,6 мільйона років тому в міоцені.