Макаки научились различать дорогие вещи у туристов на Бали

Карина Бондаренко Общество 14:40, 15.01.2021 Обновлено: 14:57, 15.01.2021

Ученые выяснили, что макаки способны определять дорогие предметы у туристов, чтобы украсть их и выкупить за еду.

Эксперты из Университета Летбриджа в Канаде и Университета Удаяна в Индонезии изучили группу взрослых диких длиннохвостых макак на Бали, пишет Mirror.

В ходе исследования выяснилось, что таблетки, телефоны и солнцезащитные очки относятся к тем объектам, которые приматы склонны хватать, поскольку знают, что владельцы будут отчаянно пытаться вернуть их. Специалисты пришли к выводу, что макаки могут требовать закуски соответствующей ценности.

По мнению ученых, животные продемонстрировали "беспрецедентные процессы принятия экономических решений".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые раскрыли, каким мог быть последний общий предок обезьян и людей. Они обнаружили окаменелости ранее неизвестного вида примата, который жил 11,6 миллиона лет назад в миоцене.

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