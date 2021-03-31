Ляшко сказав, які області можуть обійтися без локдауну

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що нині немає потреби вводити локдаун на всій території України.

За його словами, ситуація із захворюваністю на коронавірус стабілізувалася в областях, де ввели карантинні обмеження раніше. Про це Ляшко заявив в ефірі програми "Мокрик по живому" на hromadske.

"Тому сьогодні говорити, що потрібно закривати всю Україну, не можна. Для Івано-Франківської області пізно, тому що вони зробили це раніше. Така сама ситуація в Закарпатській області", – сказав Ляшко.

Він зазначив, що поліпшення ситуації спостерігається в Чернівцях і Житомирській області, яка одна з перших зайшла в карантинні обмеження.

"Київ показує стабілізацію. Вчора був перший день, коли не було зростання кількості госпіталізованих і випадків", – зазначив головний санітарний лікар.

Ситуація з коронавірусом в Херсонській і Кіровоградській областях зараз також стабільна. У Черкаській області ліжка з киснем зайняті на 36%.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна може стати найбільш постраждалою країною від пандемії коронавірусу в світі через слабку протиепідеміологічну систему, вважає Ольга Голубовська.