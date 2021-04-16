Ляшко сказав, коли почнеться вакцинація Pfizer і як зберігатимуть препарат

Вакцинація від коронавірусу препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech в Україні почнеться в неділю, 18 квітня.

Першими щеплення зроблять жителям Київської області, наступного дня вакцинація розпочнеться по всій країні. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Нею передусім прищеплюватимуть персонал і жителів будинків для людей похилого віку. Потім – працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій і прикордонників.

Вакцину розподілять по 1170 доз у кожну з областей і місто Київ. Разом із ними розвезуть розчин для розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.

"Нагадую, що вакцина виробництва Pfizer-BioNTech повинна зберігатися і транспортуватися за температури в межах від -60°C до -80°C. Україна це забезпечує!" – підкреслив Ляшко.

Головний санітарний лікар розповів деталі транспортування й зберігання вакцини:

Логістична компанія щотижня доставлятиме партії вакцини з центрального складу в Києві, де вони зберігатимуться в морозильному обладнанні за температури від -60°C до -80°C, на регіональні склади.

На обласних складах заморожені вакцини зберігатимуться в термоконтейнерах із сухим льодом, які забезпечують підтримування температури -60°C.

Із регіональних складів партії попередньо розмороженої вакцини будуть забирати працівники мобільних бригад, складати її в термоконтейнери з температурним режимом від +2°C до +8°C і виїжджати в місця проведення щеплення.

Представник регіонального складу і представник мобільної бригади повинні будуть переконатися, що зафіксовано час і дата розморожування вакцини.

Мобільна бригада повинна використовувати отриману партію вакцини протягом 120 годин з моменту розморожування.

Терміни зберігання нерозведеної розмороженої вакцини:

за температури від -60°C до -80°C: до 6 місяців

за температури від +2°C до + 8°C: до 120 годин (5 діб)

за температури до + 25°C: до 2 годин

Термін зберігання вакцини після розведення від + 2°C до +25°C – 6 годин

Скриншот. Віктор Ляшко в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в п'ятницю, 16 квітня, партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer надійшла в Україну. У рамках ініціативи COVAX було доставлено 117 тисяч доз.