Ляшко розповів, як в Україні будуть зберігати і поширювати вакцину проти COVID-19

Вакцину проти COVID-19 до України постачатимуть окремими партіями, а зберігатимуть її на одному національному складі, звідки розвозитимуть до пунктів вакцинації.

Про це розповів в інтерв'ю "Фактам" головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, з 1 січня до 1 березня 2022 року в країні щеплення зроблять 23 мільйонам українців, для чого використають 46 мільйонів доз.

Вакцину доставлять за температури мінус 80 градусів, потім перевезуть у термоконтейнерах із сухим льодом до національного складу, який уже визначено.

За словами санлікаря, там є холодильні камери об'ємом 20 кубометрів, у яких підтримується необхідна температура.

Ляшко пояснив, що для зберігання препарату в Україні знайшли філію фармацевтичної логістичної компанії міжнародного зразка.

"Вакцину будемо привозити партіями, так роблять усі країни. Навіть якщо завезти величезну кількість, усе одно одномоментно неможливо вакцинувати медичних працівників, які потім будуть вакцинувати людей. Тому передбачено вакцинальні сесії", – додав санлікар.

Після отримання препарату його транспортуватимуть у термоконтейнерах до пунктів вакцинації, де розмістять у спеціалізовані холодильники.

За словами Ляшка, вакцина протягом п'яти днів може зберігатися за температури плюс 2 – плюс 8 градусів, як і препарати, які використовують для звичайних щеплень від кору, краснухи, туберкульозу.

Також заступник міністра уточнив, що йдеться про вакцини компаній BioNTech і Pfizer і компанії Moderna. Препарат, виготовлений останньою компанією, можна зберігати за температури мінус 20, але технологія його доставки така сама.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України затвердило план з імунізації населення від COVID-19. Згідно з ним, протягом 2021-2022 років планують вакцинувати мінімум 50% жителів країни, це приблизно 20 млн осіб. Самі щеплення будуть безплатними, їх робитимуть за бажанням громадян, тобто не примусово.