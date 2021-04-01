Ляшко розповів, кому потрібно вакцинуватися від COVID-19 першочергово

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав людей старших за 80 років не відмовлятися від вакцинації проти COVID-19, оскільки ці люди перебувають у групі ризику – для них перебіг хвороби є складним.

В ефірі ТСН у середу, 31 березня, Ляшко закликав робити щеплення за першої можливості.

"Я б хотів звернутися до всіх, до кого прийшов етап вакцинації. Зокрема до людей старших за 80 років. Не відмовляйтеся від вакцинації, оскільки ви в групі ризику і для вас перебіг хвороби є складним. Зв'яжіться зі своїми сімейними лікарями і за першої нагоди вакцинуйтеся", – сказав він.

Головний санлікар додав, що в Україні очікується поставка наступної партії вакцини, яка дозволить збільшити кількість щеплень на добу.

"На вихідних ми постараємося збільшити кількість щеплень", – сказав Ляшко.

Також він запевнив, що вакцини для повторного введення вистачить усім українцям – вакцина CoviShield, яка зараз використовується в Україні, взаємозамінна з усіма іншими вакцинами, які виготовляються за ліцензією AstraZeneca.

"Це – як європейський майданчик, так і корейський. Коли ми говоримо про друге щеплення, то воно передбачено на травень. Тоді вакцина буде і буде зроблено друге щеплення", – підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко заявив, що МОЗ поки не розраховує на те, що в Україні створять "унікальну вітчизняну українську вакцину" проти коронавірусу, яку рік тому анонсував президент Володимир Зеленський.