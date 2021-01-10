Ляшко розповів, чи загрожує Україні продовження локдауну

В Україні не мають запроваджувати додаткових посилених карантинних обмежень чи нового локдауну, якщо після завершення дії нинішнього не спостерігатиметься сплеску захворюваності на COVID-19.

Про це в ефірі каналу Espreso.TV заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, фахівці МОЗ моделювали сценарії розвитку пандемії COVID-19 у країні так, щоб допустити лише один жорсткий карантин у період із кінця 2020-го – на початку 2021 року.

"Якщо все відбуватиметься так, як ми спрогнозували, то ні подовження карантину, ні додаткових жорстких обмежень упродовж цього осінньо-зимового періоду не повинно бути. Проте завжди є "але"", – зазначив він.

Ляшко наголосив, що COVID-19 – новий і підступний вірус. Він навів приклад Британії, яка послабила черговий локдаун у грудні, щоб люди могли відпочити на новорічно-різдвяні свята, проте там відбулася мутація вірусу, яка змусила уряд країни відмовитися від зняття обмежень.

"Тому й ми не можемо 100-відсотково давати гарантію, що так, як було прогнозовано, так і буде насправді", – підсумував головний санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв’ю Віктор Ляшко розповів, коли чекати піку захворюваності на COVID-19 в Україні. Також він пояснив, чому влада відкладала введення локдауну.