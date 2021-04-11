Ляшко пояснив, коли вакцина проти COVID-19 починає діяти

Після вакцинації препаратом AstraZeneca імунітет від коронавірусу з’являється на 22 день. Він буде захищати 90 днів, а потім буде потрібно повторне щеплення.

Після цього людина отримає гарантований імунітет на рік. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України і головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю для програми "Рандеву" журналістки Яніни Соколової (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Після вакцинації повинен пройти певний час для формування імунітету. В даному конкретному випадку препаратом AstraZeneca – це 22 дні, і ми виходимо на рівень, який прописаний в інструкції виробника. Ось тут розпочинається максимально гарантований захист, який триває до 90 днів і далі потребує бустерного введення, щоб його ще підтримати", – повідомив Ляшко.

Він пояснив, чому каже про імунітет від коронавірусу всього на рік.

"Тому що дослідження тривають і ми будемо бачити, скільки тримає імунітет після вакцинації проти COVID-19, чи не буде відбуватися мутація, яка буде впливати, і чи не треба нам буде додатково поновлювати компанію імунопрофілактики".

Головний санітарний лікар також розповів, що він захворів на 11 день після отримання щеплення, але завдяки вакцині в нього був легкий перебіг хвороби.

"Захворівши на 11 день після вакцинації, хвороба в мене протікала легко. Один день я мав температуру до 38, на другий день я поїхав здавати тест вже без неї. Всіх інших симптомів не було. Я пив багато води і, можна сказати, перебував на самоізоляції, а не хворів коронавірусною хворобою", – сказав заступник голови МОЗ.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, розповів, кого в Україні вакцинуватимуть від коронавірусу першими партіями препаратів компаній Pfizer та Coronavac.