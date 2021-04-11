Ляшко назвав області, які найближчими днями перейдуть у "жовту" зону

Антоніна Карташева Суспільство 20:03, 11.04.2021 Оновлено: 20:06, 11.04.2021

У найближчі кілька днів Чернігівська, Закарпатська і Чернівецька області перейдуть з червого у жовтий рівень епідеміологічної небезпеки.

Про це в інтерв'ю 5 каналу розповів головний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також він назвав причини того, чому у столиці важка ситуація з розповсюдженням коронавірусу.

"Вже сьогодні ми можемо сказати, що застосування локальних карантинних обмежень дає свій результат. І Чернігівська, і Закарпатська, і Чернівецька області уже підходять до того, що через три-чотири-п’ять днів вони перейдуть з червоного в жовтий рівень епідеміологічної небезпеки. Це значить, що з них будуть зняті жорсткі карантинні обмеження", – сказав Ляшко.

За його словами, у місті Києві сьогодні вкрай важка ситуація, це пов’язано з пандемічною втомою.

"Скільки б ми не писали на папері обмежень, якщо всі разом не будемо їх дотримуватися вони не будуть давати ефекту. І тут буде питання не у владі, у вчасності чи невчасності введення карантину", – зазначив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними МОЗ, план Ради національної безпеки і оборони (РНБО) вакцинувати від COVID-19 більше половини дорослого населення до кінця 2021 року є реалістичним.

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