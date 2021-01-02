У МОЗ відповіли на чутки про реєстрацію російської вакцини в Україні

Інформація про реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" в Україні – це лише політичні заяви та чутки, які не відповідають дійсності.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він наголосив, що наша країна використовуватиме лише препарати, що успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень.

"Сьогодні вже є вакцини проти COVID-19 дозволені до використання за спеціальними процедурами (emergency use authorization). Для такої реєстрації використовувались проміжні звіти клінічних досліджень. Виходячи з цього, Україна ухвалила рішення про можливість реєстрації вакцин, які зареєстровані в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Наголошую, лише за зазначених умов будемо допускати вакцини до використання", – заявив він.

Він уточнив, що закінчення третьої фази клінічних досліджень вакцини "Супутник V" заплановано на грудень 2021 року – така інформація міститься в базі клінічних досліджень, що проводяться по всьому світу коштом приватних та державних джерел.

Ляшко прокоментував чутки про російську вакцину в Україні Facebook Віктор Ляшко

Що відомо про російську вакцину "Супутник V"?

Препарат зареєстрували в РФ у серпні 2020 року.

Щеплення в Росії почали з 5 грудня. Перш за все вакцину отримують співробітники лікарень, поліклінік, шкіл, соціальної сфери.

Після початку вакцинації росіяни заявляли про те, що робиться це добровільно-примусово. У деяких установах працівники навіть писали заяви про звільнення.

Водночас російська вакцина викликала побоювання вчених у світі. Її застосування до проведення повних випробувань може призвести до мутації нового коронавірусу, вважають вони.

Дозволили використання препарату для вакцинації уряди Аргентини та Білорусі.

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