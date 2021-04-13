Львівщина і Київ лідирують: з'явилися свіжі дані щодо вакцинації від COVID-19 в Україні

Марина Ліснічук Суспільство 08:42, 13.04.2021

За добу 12 квітня в Україні зробили ще 10 135 щеплень від коронавірусу. Водночас жодного жителя не вакцинували у Черкаській області.

Загалом же із початку кампанії щеплення отримав 388 401 українець (п’ятеро з них обидві дози). Нові дані опублікував у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, найбільше вакцинували на Львівщині і Київщині – по 1,5 тисячі осіб, а також на Дніпропетровщині, Запоріжжі й Житомирщині. Найменше – у Вінницькій і Чернівецькій областях.

Дані щодо нових випадків COVID-19 і вакцинації в Україні за добу
Facebook Максима Степанова

Кількість щеплень за минулу добу:

  • м. Київ – 1500 щеплень;

  • Вінницька область – 70 щеплень;

  • Волинська область – 170 щеплень;

  • Дніпропетровська область – 850 щеплень;

  • Донецька область – 480 щеплень;

  • Житомирська область – 510 щеплень;

  • Закарпатська – 190 щеплень;

  • Запорізька область – 520 щеплень;

  • Івано-Франківська область – 435 щеплень;

  • Київська область – 290 щеплень;

  • Кіровоградська область – 210 щеплень;

  • Луганська область – 260 щеплень;

  • Львівська область – 1510 щеплень;

  • Миколаївська область – 350 щеплень;

  • Одеська область – 430 щеплень;

  • Полтавська область – 320 щеплень;

  • Рівненська область – 440 щеплень;

  • Сумська область – 250 щеплень;

  • Тернопільська область – 360 щеплень;

  • Харківська область – 200 щеплень;

  • Херсонська область – 210 щеплень;

  • Хмельницька область – 220 щеплень;

  • Черкаська область – 0 щеплень;

  • Чернівецька область – 260 щеплень;

  • Чернігівська область – 100 щеплень.

У цій статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Щеплення ж проводилися 84 мобільними бригадами з імунізації та 543 пунктами.

Станом на 12 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 446 213 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців на вакцинацію проти коронавірусу можуть відправити роботодавці. У МОЗ назвали, кого саме і який для цього є алгоритм.

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