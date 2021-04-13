Львівщина і Київ лідирують: з'явилися свіжі дані щодо вакцинації від COVID-19 в Україні

За добу 12 квітня в Україні зробили ще 10 135 щеплень від коронавірусу. Водночас жодного жителя не вакцинували у Черкаській області.

Загалом же із початку кампанії щеплення отримав 388 401 українець (п’ятеро з них обидві дози). Нові дані опублікував у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, найбільше вакцинували на Львівщині і Київщині – по 1,5 тисячі осіб, а також на Дніпропетровщині, Запоріжжі й Житомирщині. Найменше – у Вінницькій і Чернівецькій областях.

Дані щодо нових випадків COVID-19 і вакцинації в Україні за добу Facebook Максима Степанова

Кількість щеплень за минулу добу:

м. Київ – 1500 щеплень;

Вінницька область – 70 щеплень;

Волинська область – 170 щеплень;

Дніпропетровська область – 850 щеплень;

Донецька область – 480 щеплень;

Житомирська область – 510 щеплень;

Закарпатська – 190 щеплень;

Запорізька область – 520 щеплень;

Івано-Франківська область – 435 щеплень;

Київська область – 290 щеплень;

Кіровоградська область – 210 щеплень;

Луганська область – 260 щеплень;

Львівська область – 1510 щеплень;

Миколаївська область – 350 щеплень;

Одеська область – 430 щеплень;

Полтавська область – 320 щеплень;

Рівненська область – 440 щеплень;

Сумська область – 250 щеплень;

Тернопільська область – 360 щеплень;

Харківська область – 200 щеплень;

Херсонська область – 210 щеплень;

Хмельницька область – 220 щеплень;

Черкаська область – 0 щеплень;

Чернівецька область – 260 щеплень;

Чернігівська область – 100 щеплень.

У цій статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Щеплення ж проводилися 84 мобільними бригадами з імунізації та 543 пунктами.

Станом на 12 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 446 213 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців на вакцинацію проти коронавірусу можуть відправити роботодавці. У МОЗ назвали, кого саме і який для цього є алгоритм.