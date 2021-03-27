Львів став епіцентром коронавірусу в Україні: статистика за регіонами
За минулу добу, 26 березня, на коронавірус у Львівській області захворіло 1 407 осіб, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.
Також багато нових заражених виявили в Одеській – 1 282, Київській – 1 273, Дніпропетровській областях – 1 171 та місті Київ – 1 226. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
Найменше хворих на COVID-19 26 березня зафіксували в Луганській області – 167 і Кіровоградській – 172.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1226 випадків
Вінницька область – 724 випадки
Волинська область – 370 випадків
Дніпропетровська область – 1171 випадок
Донецька область – 802 випадки
Житомирська область – 813 випадків
Закарпатська – 353 випадки
Запорізька область – 599 випадків
Івано-Франківська область – 373 випадки
Київська область – 1 273 випадки
Кіровоградська область – 172 випадки
Луганська область – 167 випадків
Львівська область – 1407 випадків
Миколаївська область – 454 випадки
Одеська область – 1282 випадки
Рівненська область – 553 випадки
Сумська область – 567 випадків
Тернопільська область – 628 випадків
Харківська область – 1132 випадки
Херсонська область – 174 випадки
Хмельницька область – 822 випадки
Черкаська область – 548 випадків
Чернівецька область – 516 випадків
Чернігівська область – 625 випадків
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні працюють над власною вакциною від коронавірусу. Вона буде дорожче іноземних, але країна зможе проводити вакцинацію своїми силами.