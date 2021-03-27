Львов стал эпицентром коронавируса в Украине: статистика по регионам
За минувшие сутки, 26 марта, коронавирусом во Львовской области заболели 1 407 человек, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.
Также много новых зараженных обнаружили в Одесской – 1 282, Киевской – 1 273, Днепропетровской областях – 1 171 и городе Киев – 1 226. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Меньше всего больных COVID-19 26 марта зафиксировали в Луганской области – 167 и Кировоградской – 172.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1226 случаев
Винницкая область – 724 случая
Волынская область – 370 случаев
Днепропетровская область – 1171 случай
Донецкая область – 802 случая
Житомирская область – 813 случаев
Закарпатская – 353 случая
Запорожская область – 599 случаев
Ивано-Франковская область – 373 случая
Киевская область – 1273 случая
Кировоградская область – 172 случая
Луганская область – 167 случаев
Львовская область – 1407 случаев
Николаевская область – 454 случая
Одесская область – 1282 случая
Ривненская область – 553 случая
Сумская область – 567 случаев
Тернопольская область – 628 случаев
Харьковская область – 1132 случая
Херсонская область – 174 случая
Хмельницкая область – 822 случая
Черкасская область – 548 случаев
Черновицкая область – 516 случаев
Черниговская область – 625 случаев
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине работают над собственной вакциной от коронавируса. Она будет дороже иностранных, но страна сможет проводить вакцинацию своими силами.