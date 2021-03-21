Локдаун в Україні потрібно вводити зараз, – академік НАН

Академік Національної академії наук (НАН) Сергій Комісаренко припустив, що в Україні нині триває друга хвиля пандемії COVID-19. Водночас вакцинація відбувається повільно, тому виходом для стримування поширення коронавірусу може стати локдаун.

За його словами, треба діяти на випередження і не зволікати із запровадженням жорсткого карантину. Таку думку він висловив в ефірі "Сніданку з 1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Локдаун треба вводити не тоді, коли пік захворюваності, а коли вона тільки починає розвиватися. З огляду на здоров'я та життя людей, треба було б вводити зараз", – наголосив Комісаренко, який є головою комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО.

Він переконаний: єдине, що може зупинити розповсюдження COVID-19, це вакцинація. Академік навів приклад Ізраїлю, який лідирує за темпами щеплень, де після другої ін’єкції (препаратом Pfizer) ефективність зменшення інфікованих людей сягає до 95%.

Баритися з вакцинацією не можна, підкреслив вчений, адже деякі мутації захищають вірус від імунізації, яка була перед тим.

"Це мутації в Британії, південній Африці, Бразилії. Наприклад, бразильський штам значно важче піддається імунізації. Тому вакцинацію варто проводити якомога швидше. Практично всі вакцини ефективні – лише більшою чи меншою мірою. На жаль, в Україні щеплення відбувається дуже низькими темпами і дуже повільно. Люди можуть вакцинуватися добровільно. Але є професії, де це має бути обов'язком. Зокрема, для медичних працівників, які контактують з інфікованими", – підсумував Комісаренко.

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