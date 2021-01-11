Два часа назад десятки продавцов наших магазинов Медтехники в разных уголках Украины вышли на свою работу.

Два часа назад десятки продавцов магазинов моего товарища, собственника сети Зоомагазинов тоже вышли на свою работу.

Сегодня, у них будут покупатели.

Сегодня, они сделают кассы.

Сегодня и все следующие недели сотни поставщиков будут ежедневно получать от них отчеты о продажах и оплаты.

￼Сотни продавцов, менеджеров, бухгалтеров, грузчиков, кладовщиков и водителей наших компаний, а так же тысячи сотрудников наших партнеров будут исправно получать зарплаты и премии.

Друзья, с которыми я обсуждал вчера эту несправедливость, уговаривали меня не писать это. Типа, сиди себе и радуйся в тряпочку, что у тебя и твоих людей есть работа и доход.

Но нет.

У меня есть вопросы.

1. Вы что, правда считаете, что в торговом зале зоомагазина меньше шансов Covid, чем в магазине постельного белья?

2. Если ситуация с короной такова, что нет другого выхода, чем вводить жесткий локдаун по всей стране, то какая бл*дь медтехника? Какие бл*дь зоотовары?

И главное - какой бл*дь общественный транспорт?

Что это за такой тупорылый локдаун?

Или закройте нах*й всех или не еб*те всем нам в очередной раз мозг.

Аптеки могут работать.

Зоомагазины могут работать.

Супермаркеты могут работать.

Лыжные курорты могут работать.

Гостиницы с завтраками работают.

Общественный транспорт работает.

Чем провинились все остальные бизнесы?

Чем провинились коллеги моих продавцов из книжных, мебельных, магазинов игрушек, ювелирных украшений и одежды?

У них что опасность заражения больше чем в очереди АТБ или Аптеке?

Да у них всех вместе взятых за месяц проходит меньше людей, чем за сутки в одной большой сети супермаркетов.

Вы вообще представляете себе сколько аптек в нашей стране?

В Украине 20’000 аптек.

Оставив все их работать, можно вообще никого больше из ритейла не закрывать?

Не закрыв по всей стране маршрутки, автобусы и Метро, можно было общепит вообще не закрывать.

Здесь нет никакой Л-логики?!

Просто какому-то еб*нату показалось, что если он думает ж*пой - то все вокруг думают так же.

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