Ось дивіться. Європа, починаючи з листопада, закручувала гайки сильніше і сильніше з точки зору локдауну. Дуже мене засмутила Меркель, яка закликала закрити всі Європейські гірськолижні курорти. Під Різдво локдаун був практично до: "не можна виходити на вулицю або йти в гості". В Ізраїлі штрафували за спробу виїхати до родичів з дому. Чому закручували гайки? Чекали початку вакцинації. Почали вакцинацію – зараз зніматимуть багато обмежень.

Логічно? Гранично.

Розумно? Гранично.

Що було у нас. У нас зменшили кількість тестувань, та й люди самі припинили бігати на ПЛР, знаючи про результати 50 на 50 по достовірності. А викинути 3-4 тисячі на людину на 2-3 ПЛР на сім'ю – досить затратно. Державна програма тестування завалена від слова "зовсім". Ми знижуємо тестування, рапортуємо, що захворюваність знижується, хоча місць в лікарнях більше не стає.

Ми святкуємо одне Різдво, Новий рік, всі корпоративи, друге Різдво. У кого немає фото під ялинкою на Софіївській? Ми створюємо в магазинах під Новий рік Армагеддон за кількістю осіб на квадратний метр, ми всі сходили один до одного в гості. Особливо це стосується західних областей, де Різдво це вся сім'я в кількості 50 чоловік – все село. Гарний був план. При тому до вакцинації наш локдаун жодного відношення не має, так як коли до нас завезуть нормальну вакцину в приватні клініки (ні, будь ласка, про китайську безкоштовну навіть не починайте) – невідомо нікому.

Що зараз? Зараз в продуктових магазинах позаклеювали відділи з побутовою хімією, шкарпетками, трусами, пральним порошком.

Поясніть мені, де логіка? Якщо я зайшла в магазин, я купую багато продуктів, обходячи практично всі відділи. Відділ з крупами, дитячим харчуванням, підгузками, м'ясом, молочкою, і так далі. Я вже в магазині, я вже по ньому ходжу, довго ходжу – у мене 4 мужики вдома і собака. Чим мене вбереже від ковіду заклеєна полиця з пральним порошком? До речі, пральний порошок мені теж потрібен – знову ж таки, 4 мужики в домі. Чим мене це вбереже від зараження, якщо я вже в магазині?

Подальші мої дії? Не прати 3 тижні? Ні. Я йду на розетку і замовляю все, що мені потрібно, там. І що далі? Правильно. Далі буде величезні черги в пункті видачі або на Новій пошті. Ну молодці ж пацани. Просто генії. Я навіть сумніваюся, що це наркота. Їм щось більш серйозне підкидають. А ще б цікаво було б подивитися на медичний психіатричний огляд всього КМУ та офісу президента. Мені здається цими фотками, ми і США з Капітолієм переплюнули.

І що ми будемо мати на виході? За пару місяців весь цивілізований світ почне повертатися до нормального життя, відновлювати авіасполучення, бізнес контракти, піднімати економіки, а ми... А ми будемо чекати на вакцину, незрозумілого походження і дії, сидіти по домівках, адже роботи не буде, в куплених ще до локдауну шкарпетках, і без трусів. Зупинити економіку легко, відновлювати вкрай важко.

Дебіли, мля.

PS До речі, а що там з туалетним папером? Закінчується.

Тут в кометах почали доводити, що щось з цього продавати можна. Поясню як власник бізнесу. З цими наркоманами і їх постановами я б теж заклеїла все нахрін, від гріха подалі. Тому що постанову про дозвіл "опрілюднити" вони не встигли, і х.з. коли це зроблять. А потрапляти під божевільні штрафи і перевірки за умов нуля в бюджеті я б теж не ризикнула.

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