Локдаун не скасують, карантин встановлений до 28 лютого: Степанов розповів, які обмеження чекають Україну

Кирило Лютий Суспільство 10:59, 13.01.2021 Оновлено: 11:25, 13.01.2021

В Україні локдаун, який введено з 8 до 24 січня, не будуть скасовувати передчасно. А після його завершення на країну чекають інші карантинні обмеження, які діятимуть до кінця зими, 28 лютого.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в середу, 13 січня, в ефірі "Сніданку з 1+1". Таким чином він розвіяв чутки про те, що через відносно низьку COVID-статистику локдаун може завершитися для українців раніше.

Після локдауну повернеться адаптивний карантин

За його словами, логіка нинішнього локдауна – знизити кількість контактів після новорічних і різдвяних свят, коли потенційно сталося масове інфікування людей.

"У нас в країні на сьогоднішній день карантин встановлений до 28 лютого з певним періодом посилених обмежень з 8 до 24 січня. Це такий режим. Починаючи з 25 січня, буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом", – заявив глава МОЗ.

За його словами, зараз стратегія полягає в тому, щоб після 24 січня повернутися до адаптивного карантину.

"Тоді, в залежності від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень", – зазначив Степанов.

Він запевнив: нинішні обмеження не скасують. Продовжувати жорсткий карантин також "немає думки", оскільки таке рішення "повинно бути логічним і відповідати законам епідеміології".

Локдаун введуть повторно, якщо медична система буде не справлятися

Степанов повідомив, що локдаун можуть ввести повторно лише в разі "надкритичної ситуації".

"Якщо буде різке зростання захворюваності на коронавірус. Йдеться про можливості медичної системи. Якщо ми прив'язуємося до кількості, то це близько 30 тисяч хворих. Втім, це і кількість госпіталізованих, і кількість важких пацієнтів, і зростання – з якою швидкістю воно відбувається", – пояснив міністр.

Карантинні обмеження залишаться і навесні, і влітку

За інформацією OBOZREVATEL, хоч після локдауну бізнес відновить роботу, обмеження різного характеру будуть діяти в Україні весь 2021 рік.

При цьому в Кабміні не виключають, що карантинні заходи можуть діяти до 2023-го.

Локдаун з 8 до 24 січня (карантин зимових канікул) передбачає заборони на роботу:

  • кафе, барів, ресторанів (крім на винос, доставки і закладів харчування в аеропортах);

  • магазинів непродовольчих товарів;

  • кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

  • торгово-розважальних центрів;

  • проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

Дозволено продовжити роботу:

  • продуктовими магазинами, аптекам, банкам, поштовим операторам, готелям (можна торгувати продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією);

  • салонам краси і перукарням – тільки за попереднім записом, без очікування в приміщенні.

  • транспорту (з обмеженнями "помаранчевої" зони).

Локдаун в Україні: що заборонено
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