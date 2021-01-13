Локдаун не отменят, карантин установлен до 28 февраля: Степанов рассказал, какие ограничения ждут Украину

В Украине локдаун, который введен с 8 до 24 января, не будут отменять преждевременно. А после его завершения страну ждут другие карантинные ограничения, которые будут действовать до конца зимы, 28 февраля.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в среду, 13 января, в эфире "Сніданку з 1+1". Таким образом он развеял слухи о том, что из-за относительно низкой COVID-статистики локдаун может завершиться для украинцев раньше.

После локдауна вернется адаптивный карантин

По его словам, логика нынешнего локдауна – снизить количество контактов после новогодних и рождественских праздников, когда потенциально произошло массовое инфицирование людей.

"У нас в стране на сегодня карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений с 8 до 24 января. Это такой режим. Начиная с 25 января будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом", – заявил глава Минздрава.

По его словам, сейчас стратегия заключается в том, чтобы после 24 января вернуться к адаптивному карантину.

"Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений", – отметил Степанов.

Он заверил: нынешние ограничения не отменят. Продлевать жесткий карантин также "мыслей нет", поскольку такое решение "должно быть логичным и соответствовать законам эпидемиологии".

Локдаун введут повторно, если медицинская система будет не справляться

Степанов сообщил, что локдаун могут ввести повторно лишь в случае "сверхкритической ситуации".

"Если будет резкий рост заболеваемости коронавирусом. Речь идет о возможностях медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост – с какой скоростью он происходит", – пояснил министр.

Карантинные ограничения останутся и весной, и летом

По информации OBOZREVATEL, хоть после локдауна бизнес возобновит работу, ограничения различного характера будут действовать в Украине весь 2021 год.

При этом в Кабмине не исключают, что карантинные меры могут действовать до 2023-го.

Локдаун с 8 по 24 января (карантин зимних каникул) предусматривает запреты на работу:

кафе, баров, ресторанов (кроме навынос, доставки и заведений питания в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнесс-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Разрешено продолжить работу:

продуктовым магазинам, аптекам, банкам, почтовым операторам, гостиницам (можно торговать продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);

салонам красоты и парикмахерским – только по предварительной записи, без ожидания в помещении.

транспорту (с ограничениями "оранжевой" зоны).