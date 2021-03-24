Лікарні забиті, людей кладуть у коридорах: COVID-19 із новою силою вдарив по Миколаєву

У Миколаєві в лікарнях закінчилися місця, тепер хворих із коронавірусом кладуть у коридорах і їдальнях медустанов. Хоча місцева влада запевняє, що ліжка ще є.

Лікарів і персоналу теж не вистачає, доглядати за важкохворими пацієнтами нікому. І це ще навіть не пік захворюваності, тому вже зараз у місті наважилися на посилення карантинних обмежень.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Епідемія набирає обертів

За словами начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірини Шамрай, з 1 березня в місті на COVID-19 захворіли 3 тисячі осіб. "У грудні минулого року в пік захворюваності було 8 тисяч. Тобто ми бачимо, що йдемо до зростання захворюваності", – зазначила Шамрай.

Офіційно там кажуть, що ситуація в лікарнях, де лікують коронавірус, не критична і в середньому вони завантажені на 84%. До того ж 60% пацієнтів перебувають на кисні.

РНБО

Однак коли OBOZREVATEL зателефонував у 1-шу міську лікарню, то медичний директор Валерій Молодцов повідомив, що в них уже майже повна завантаженість. На питання, чи правда, що пацієнтів кладуть навіть у коридорах, він повідомив: "Це тимчасово, протягом доби їх переводять у палати на місце тих, хто виписався. В день до нас надходить приблизно 25 осіб, це багато", – говорить Молодцов.

У міській лікарні №5 пацієнти також уже лежать у коридорах, оскільки в палатах не вистачає місць. У лікарні №3 пацієнтів розміщують в їдальнях. Тут катастрофа з лікарями, багато звільнилося ще на початку пандемії, а частина людей хворіє. Унаслідок цього на 100 пацієнтів тут припадає лише три лікарі.

Лікарня №3 в Миколаєві, люди лежать у коридорах. НікВесті

"Ніхто не очікував, що коронавірус так швидко почне поширюватися. Людей везуть і везуть, а палати не гумові. Нам сказали розставляти ліжка навіть в їдальнях, тому що дівати людей нікуди. Дуже багато важких хворих, яким необхідний кисень", – розповідає медсестра лікарні №3.

Медикиня однієї з лікарень Миколаєва Вікторія розповідає, що з осені в медустановах міста в принципі нічого не змінилося.

"Кисню як не вистачало, так і не вистачає. Ніхто нічого не робив. У реанімаціях люди так само б'ються за кисень. Вони навіть не розширили відділення для СOVID-19, практично нічого не відкрили. Люди в прямому сенсі лежать на підлозі, ліжок теж не вистачає, хоч з дому розкладачку принось. Медики хворіють, тому працювати доводиться набагато більше, часом цілодобово з лікарні не йдеш. Це пекельна робота, вже другий рік пішов, а нічого не змінилося", – обурюється Вікторія.

Пацієнтів везуть і везуть

Лікарка каже, що багатьом хворим просто відмовляють у госпіталізації, тому що класти їх нікуди.

"Людей похилого віку взагалі намагаються не брати, за ними ще й нікому доглядати, нянечок і медсестер мало. Беруть молодших і дітей, їх зараз стало набагато більше, ніж восени", – каже Вікторія.

Також у Миколаєві проблема і з сімейними лікарями. Частина з них зараз хворіє, а пацієнти не можуть додзвонитися, щоб отримати лікування або направлення на аналізи.

"У нас сімейна лікарка захворіла, друга теж тільки що злягла. Мені потрібно було отримати направлення на ПЛР-тест і взяти лікарняний – але дати це нікому. Всі завантажені, в поліклініці не проштовхнутися. Це просто якесь пекло", – розповідає пенсіонерка Ганна Ковальчук.

Лікарів у місті не вистачає

У Миколаєві посилили карантин

Мер Миколаєва Олександр Сінкевич визнав: "Ситуація дуже погана, тому що зараз ми розміщуємо людей у коридорах. Це відбувається у всіх лікарнях і навіть у реанімаціях". Він підтвердив, що в лікарнях лікується багато людей молодого віку і дітей.

У місті вже оголосили про частковий локдаун, хоча область ще не входить до "червоної" зони. З 24 березня до 4 квітня тут будуть заборонені:

робота закладів культури (кіно, театрів, музеїв, концертних залів);

робота ТРЦ, за винятком аптек і магазинів, які торгують продуктовими товарами та побутовою хімією;

робота ярмарків вихідного дня;

проведення богослужінь, якщо не дотримується норма 1 людина на 10 кв. м;

проведення масових і спортивних заходів, присутність глядачів на змаганнях;

кафе і ресторани зможуть працювати на винос і доставку;

перукарні працюватимуть за записом;

спортзали функціонують без групових занять,

садки залишаться поки відкриті, а школярі вчитимуться дистанційно;

усі бюджетні організації мають перейти на дистанційку, аналогічні рекомендації й для бізнесу;

транспорт буде працювати, але за умови дотримання обмежувальних заходів.

Мер особливо пригрозив сфері громадського харчування, бо саме цей бізнес часто порушує заборони. Він пообіцяв підтримувати поліцію і всі перевірки, які вона проводитиме.