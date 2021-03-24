Больницы забиты, людей кладут в коридорах: COVID-19 с новой силой ударил по Николаеву

В Николаеве в больницах закончились места, теперь больных с коронавирусом кладут в коридорах и столовых медучреждений. Хотя местные власти уверяют, что койки еще есть.

Врачей и персонала тоже не хватает, ухаживать за тяжелобольными пациентами некому. И это еще даже не пик заболеваемости, поэтому уже сейчас в городе решились на усиление карантинных ограничений.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Эпидемия набирает обороты

По словам начальника управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирины Шамрай, с 1 марта в городе COVID-19 заболели 3 тысячи человек. "В декабре прошлого года в пик заболеваемости было 8 тысяч. То есть мы видим, что идем к росту заболеваемости", – отметила Шамрай.

Официально там говорят, что ситуация в больницах, где лечат коронавирус, не критичная и в среднем они загружены на 84%. Причем 60% пациентов находятся на кислороде.

СНБО

Однако когда OBOZREVATEL позвонил в 1-ю городскую больницу, то медицинский директор Валерий Молодцов сообщил, что у них уже почти полная загруженность. На вопрос, правда ли, что пациентов кладут даже в коридорах, он сообщил: "Это временно, в течение суток их переводят в палаты на место тех, кто выписался. В день к нам поступает примерно 25 человек, это много", – говорит Молодцов.

В городской больнице №5 пациенты также уже лежат в коридорах, поскольку в палатах не хватает мест. В больнице №3 инфицированных размещают в столовых. Тут катастрофа с врачами, многие уволились еще в начале пандемии, а часть людей болеет. В результате на 100 пациентов здесь приходится всего три врача.

Больница №3 в Николаеве, люди лежат в коридорах. НикВести

"Никто не ожидал, что коронавирус так быстро начнет распространяться. Людей везут и везут, а палаты ведь не резиновые. Нам сказали расставлять кровати даже в столовых, потому что девать людей некуда. Очень много тяжелых больных, которым необходим кислород", – рассказывает медсестра больницы №3.

Врач одной из больниц Николаева Виктория рассказывает, что с осени в медучреждениях города в принципе ничего не изменилось.

"Кислорода как не хватало, так и не хватает. Никто ничего не делал. В реанимациях люди все также бьются за кислород. Они даже не расширили отделения для СOVID-19, практически ничего не открыли. Люди в прямом смысле лежат на полу, коек тоже не хватает, хоть из дома раскладушку приноси. Медики болеют, поэтому работать приходится намного больше, порой сутками из больницы не уходишь. Это адская работа, уже второй год пошел, а ничего не изменилось", – возмущается Виктория.

Пациентов все везут и везут

Медик говорит, что многим больным людям просто отказывают в госпитализации, потому что класть их некуда.

"Пожилых людей стараются не брать, ведь за ними еще и некому ухаживать, нянечек и медсестер мало. Стремятся брать более молодых и детей, их сейчас стало намного больше, чем осенью", – говорит Виктория.

Также в Николаеве проблема с семейными докторами. Часть сейчас болеют, а пациенты не могут дозвониться, чтобы получить лечение или направление на анализы.

"У нас семейная врач заболела, вторая тоже только что слегла. Мне нужно было получить направление на ПЦР-тест и взять больничный – но дать это некому. Все загружены, в поликлинике не протолкнуться. Это просто какой-то ад", – рассказывает пенсионерка Анна Ковальчук.

Врачей в городе не хватает

В Николаеве усилили карантин

Мэр Николаева Александр Синкевич признал: "Ситуация очень плохая, потому что сейчас мы размещаем людей в коридорах. Это происходит во всех больницах и даже в реанимациях". Он подтвердил, что в больницах лечатся много людей молодого возраста и детей.

В городе уже объявили о частичном локдауне, хотя область еще не объявлена "красной". С 24 марта по 4 апреля тут будут запрещены:

работа заведений культуры (кино, театров, музеев, концертных залов);

работа ТРЦ, за исключением аптек и магазинов, которые торгуют продуктовыми товарами и бытовой химией;

работа ярмарок выходного дня;

проведение богослужений, если не соблюдается норма 1 человек на 10 кв м;

проведение массовых и спортивных мероприятий, присутствие зрителей на соревнованиях;

кафе и рестораны смогут работать на вынос и доставку.

парикмахерские будут работать по записи;

спортзалы функционируют без групповых занятий;

садики останутся пока открыты, а школьники будут учиться удаленно;

все бюджетные организации должны перейти на удаленку, аналогичные рекомендации и для бизнеса;

транспорт будет работать, но при условии соблюдения ограничительных мер.

Мэр особо пригрозил сфере общепита, ведь именно этот бизнес часто нарушает запреты. Он пообещал поддерживать полицию и все проверки, которые она будет проводить.