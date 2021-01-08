Лікар оцінив ймовірність появи "COVID-21"

Якщо коронавірус внаслідок мутацій зазнає суттєвих змін, вакцину від COVID-19 необхідно буде дещо підкоригувати. Ймовірність появи нового коронавірусу найближчим часом невелика.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-імунолог Борис Донськой. "Навіть якщо цей вірус зазнає суттєвих принципових змін в своєму антигенному складі, всього-навсього доведеться трошки змінювати дизайн щеплення, саме антигенну складову. Це нічого суттєво не змінить", – зазначив він.

За оцінками медика, ймовірність того, що відбудуться кардинальні зміни COVID-19 і він перетвориться на фактично новий, "COVID-21", наразі невелика.

"Я не думаю, що так відбудеться. Шанси на це, безумовно, є. Проте, ми вже пройшли на дві третини той шлях, який розкрутила фарміндустрія", – зауважив він.

Водночас лікар припустив, що "згодом утвориться коронавірус, який буде настільки не схожий на свого попередника, що люди, які перехворіли на "старий", вже не будуть принципово захищені від "нового".

"Імовірність такого є. Однак, скоріш за все, це буде через роки", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, 31 грудня Всесвітня організація охорони здоров’я ухвалила рішення, згідно з яким дозволяється екстрене використання вакцини виробництва Pfizer і BioNTech. В організації заявили, що переваги її використання компенсують можливі ризики.