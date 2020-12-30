На Дніпропетровщині 3-річна дитина померла від побоїв матері: подробиці трагедії

На Дніпропетровщині стався жахливий випадок: молода мати жорстоко побила свого маленького сина, а наступного дня він помер. Родичі кажуть, що жінка постійно знущалася з дитини, проте на обліку в соціальних службах вона не перебувала.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомили в поліції, 27 грудня в селі Дачне 25-річна мати жорстоко побила свого 3-річного сина. Вона завдавала йому удари по всьому тілу, на якому залишилися синці та гематоми. Наступного дня хлопчикові стало погано. Його машиною намагалися довезти до лікарні, але в дорозі дитина померла. Швидка, що приїхала, лише констатувала смерть.

Лікарі повідомили про це правоохоронцям: матір заарештували, їй повинні обрати запобіжний захід.

Як розповідають місцеві жителі OBOZREVATEL, жінка давно знущалася з дитини і всі це бачили. "У неї є ще молодша дочка. Так вони могли йти по селу, і мати коляскою переїжджала цього хлопчика! Що це за матір така! І адже все це бачили, але на обліку вона ніде не перебувала", – обурюється мешканка сусіднього села Новопавлівка.

Як розповідають люди, село Дачне і селом назвати не можна. "Тут живе фактично одна сім'я. Стоїть з десяток будинків і всі жителі – брати, сестри, куми одне одному. Тому те, що там відбувається, назовні не виходить. Це вже поліція з'явилася, то ми дізналися", – розповідає місцевий житель Петро.

Глава родини рік тому загинув – його вбила блискавка. До цього, кажуть, він як старший тримав дисципліну серед родичів. А після його смерті тут багато що змінилося.

Те, що жінка б'є сина, знали родичі. "Ми були шоковані тим, що сталося! Вона ще намагалася приховати все це. Якби відразу зізналася, Кирила можна було б відвезти в лікарню і, може, врятували б. Її чоловік знав, що вона так ставиться до дитини. Через це в родині постійно були скандали. Він забороняв підносити руку на дітей, але вона якась неадекватна. Був випадок, коли вона зламала руку Кирилу в нападі люті. Її чоловік навіть не виїжджав на заробітки в Польщу, тому що боявся залишати її саму з дітьми", – розповідає OBOZREVATEL родичка.

Маленька донька перебуває в бабусі, матері чоловіка. Вони не збираються віддавати її в руки рідний матері. А батько, коли все вляжеться, збирається поїхати на заробітки до Польщі, щоб утримувати доньку. Сина Кирила рідні вже поховали.

У Новопавлівській сільській раді (їй підпорядковується село Дачне), яка мала би стежити за такими випадками в родині, від коментарів відмовилися. "Ми розбираємося з цією ситуацією, триває слідство, нічого сказати не можемо", – відповіли OBOZREVATEL.