Кривонос розповів про нереалізований план витіснити РФ з Криму у 2014 році

Згідно з планом, у січні 2014 року боєздатні частини українських десантників і спецназівців, підняті по тривозі Генерального штабу, повинні були витіснити російських військових з Криму.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповів екс-заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос.

У 2014 році він керував полком спецназу. За словами Кривоноса, в лютому десантники готувалися вирушити до Криму. При цьому операція зі звільнення півострова повинна була початися в березні. Планувалося, що вони повинні були увійти до Криму і посилити українські війська в Криму.

Він розповів, що тоді в Генштабі ЗСУ розробили трьохетапний план звільнення півострова. У Криму на планових навчаннях вже перебувала рота 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ.

"ЗСУ розглядали варіант захоплення наших територій. І багато військових частин були орієнтовані діяти згідно з цим планом, щоб відбити можливі спроби захоплення територій. Серед них і частини ВДВ: 25 повітряно-десантна бригада і 79 аеромобільна бригада", – поділився Кривонос.

За його словами, вони повинні були увійти до Криму, зайняти позиції і посилити ті угруповання в Криму, які були в той час у ЗСУ.

Кривонос пояснив, що операції завадило те, що 36 бригада – одна з найбільш боєздатних українських частин у Криму, яка перебувала в Перевальному, була здана росіянам.

"Колишні колеги відзначають, що командир частини Сергій Стороженко здав українську частину росіянам, але спочатку він передав військовим РФ бронетехніку", – розповів Кривонос.

Навідник-оператор БМП-2 36-ї бригади берегової оборони Михайло Старостін розповідав, що, за наказом Стороженко бійці залишили техніку в парку, в півтора кілометрах від казарм.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.