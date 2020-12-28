В Україні ще більше знизилася кількість нових хворих на COVID-19

Станом на ранок понеділка, 28 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 030 374 випадки коронавірусної інфекції. З них 4 385 – виявлено за минулу добу, що на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 у країні померли вже 17 849 осіб (+75 за добу), а 665 729 пацієнтів (+7 191 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.

Здійснено тестувань за добу – 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 108 055 випадків;

Вінницька область – 22 008 випадків;

Волинська область – 32 537 випадків;

Дніпропетровська область – 57 196 випадків;

Донецька область – 35 188 випадків;

Житомирська область – 38 545 випадків;

Закарпатська область – 27 879 випадків;

Запорізька область – 52 175 випадків;

Івано-Франківська область – 42 894 випадки;

Київська область – 57 614 випадків;

Кіровоградська область – 8234 випадки;

Луганська область – 10 013 випадків;

Львівська область – 60 005 випадків;

Миколаївська область – 29 878 випадків;

Одеська область – 69 134 випадки;

Полтавська область – 34 843 випадки;

Рівненська область – 40 332 випадки;

Сумська область – 40 129 випадків;

Тернопільська область – 33 540 випадків;

Харківська область – 67 991 випадок;

Херсонська область – 17 193 випадки;

Хмельницька область – 38 408 випадків;

Черкаська область – 37 856 випадків;

Чернівецька область – 39 515 випадків;

Чернігівська область – 29 212 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щоденний приріст хворих. covid19.rnbo.gov.ua

Заразилися 4,3 тисячі українців за добу. Максим Степанов у Facebook

Скриншот. Максим Степанов у Facebook

14-денна динаміка інцидентності в Україні.

Регіональний розподіл підозр на COVID-19 в Україні.

. Регіональний розподіл нових хворих на COVID-19 в Україні за попередню добу.

Регіональний розподіл госпіталізації хворих на COVID-19 в Україні за попередню добу.

Динаміка розвитку епідемії COVID-19 за останні 28 днів.

Пізніше на брифінгу Степанов зазначив, що суворий карантин з 8 по 24 січня в Україні не будуть скасовувати. Адже після свят в країні може відбутися стрибок захворюваності на коронавірус, а також очікується сезонна епідемія грипу.

Також міністр пояснив, що різке зниження показників захворюваності на COVID-19 і охоплення населення ПЛР-тестуванням пояснюється введенням в Україні нового методу експрес-перевірки на антиген.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська розповіла, що Україна перебуває в одному становищі з країнами Африки щодо термінів отримання вакцини від коронавірусу.