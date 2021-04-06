На коронавірус в Україні захворіли понад 13 тисяч за добу, померли 430
Станом на ранок вівторка, 6 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 769 164 випадки коронавірусної інфекції. З них 13 276 – виявлено за минулу добу, 508 – діти, а 338 – медики.
Від COVID-19 у країні померли вже 35 017 осіб (+430 за добу), а 1 362 379 пацієнтів (+10 240 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Здійснено тестувань за добу – 91 978 (зокрема методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), місті Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 432 випадки;
Вінницька область – 446 випадків;
Волинська область – 317 випадків;
Дніпропетровська область – 844 випадки;
Донецька область – 523 випадки;
Житомирська область – 213 випадків;
Закарпатська – 389 випадків;
Запорізька область – 611 випадків;
Івано-Франківська область – 85 випадків;
Київська область – 889 випадків;
Кіровоградська область – 99 випадків;
Луганська область – 217 випадків;
Львівська область – 1 105 випадків;
Миколаївська область – 369 випадків;
Одеська область – 1 436 випадків;
Полтавська область – 730 випадків;
Рівненська область – 503 випадки;
Сумська область – 205 випадків;
Тернопільська область – 511 випадків;
Харківська область – 878 випадків;
Херсонська область – 111 випадків;
Хмельницька область – 352 випадки;
Черкаська область – 599 випадків;
Чернівецька область – 361 випадок;
Чернігівська область – 51 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова померла 28-річна породілля з коронавірусом. Породіллі зробили кесарів розтин, після нього вона три тижні перебувала в реанімації на апараті штучної вентиляції легень.