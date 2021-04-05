На коронавірус в Україні захворіли понад 10 тисяч за добу, одужали в два рази менше

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Коронавірусна хвороба

Станом на ранок понеділка, 5 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 755 888 випадків коронавірусної інфекції. З них 10 179 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 34 587 осіб (+254 за добу), а 1 352 139 пацієнтів (+4 946 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Коронавірус в Україні станом на 5 квітня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, львівський лікар Тарас Жиравецький вважає, що добові показники нових випадків зараження коронавірусом в Україні можуть бути в п'ять разів вище, ніж в офіційній статистиці.

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