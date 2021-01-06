Голубовська розповіла, як змінився COVID-19 і його ускладнення

В Україні збільшилася кількість "важких" госпіталізованих із коронавірусом пацієнтів, причому їхній вік знизився до 40 років.

Крім того, навіть після виписки зі стаціонару в окремих випадках тривалий час існує загроза розвитку тромбоутворення. Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" повідомила провідна інфекціоністка України, професорка Ольга Голубовська.

Вона зазначила, що зараз лікарям, які працюють із "коронавірусними" пацієнтами, фізично важко – бо хворих багато.

"Але вже ми бачимо реально зниження кількості тих, хто надходить, хоч і невелике. Однак частка "важких" хворих збільшилася", – зазначила експертка. За її словами, деякі інфіковані залишаються на стаціонарному важкому лікуванні місяць, півтора й навіть два.

"Зате зараз є нормативні документи і протоколи, які дозволяють ефективно лікувати людей. А лікування дуже незвичне. Причому, ним займаються лікарі різних спеціальностей, не тільки інфекціоністи. Для них це взагалі все загадка. Але ми весь час впроваджуємо нові методи, як і весь світ, виходимо за рамки протоколів", – зазначила Голубовська.

Згідно з дослідженнями, COVID-19 може зберігатися в організмі людини до 12 тижнів. У цей час вірус може індукувати імунні й аутоімунні реакції, які ще маловивчені.

"Якщо людина виписується і в неї важке ураження легень, тут потрібна, звичайно, вже інша реабілітація. Ви ж бачите, які хворі у нас. У деяких легені вражені на 90-100%" – розповіла інфекціоністка.

Найстрашнішим у COVID-19 Голубовська назвала те, що інфекція може дуже швидко прогресувати.

"КТ людина зробила, там написали якийсь відсоток. Але на цьому відсотку все не зупиняється. Захворювання продовжує прогресувати", – сказала лікарка.

Вона пояснила, що медикам доводиться розробляти для різних пацієнтів різну реабілітацію. Це пов'язано з тим, що коронавірус здатний провокувати чимало ускладнень.

"У когось ураження нервової системи з розвитком полінейропатії, у когось міокардит. Він, до речі, останнім часом часто трапляється як ускладнення коронавірусної інфекції", – зазначила Голубовська.

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