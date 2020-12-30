Для чого потрібна Українська Держава?

Для того, щоб Українська Нація, (тобто "мертві, живі та ненароджені" українці), не зникла, а мала своє місце в Божому замислі, Життєписі Людства, служила Добру, протистояла злу, робила простих українців щасливими, доки вони живуть на цьому грішному світі.

В принципі — все просто: Національна українська спільнота, по волі Божій, має Право мати свою суверенну Державу, як й інші народи, країни, держави, імперії не мають нав’язувати свою волю. Право Українців мати свою Державу, як і в інших народів, беззаперечне.

Отже, українська нація зродилась тоді, коли перша крапля червоної української крові впала на чорну українську землю. І відразу після того почалася боротьба за виживання та державне самоствердження нашого народу.

Цьому процесу націогенезу вже тисячі років.

І тому наше Українське повстання проти бажання Московської імперії черговий раз, підпорядкувати собі нашу Націю і Державу, що вибухнуло у 2013-14 роках, а потім Війна за нашу Українську Незалежність, що триває досі – це все відвічна боротьба за Українську Самостійну Соборну Державу, за право Українців бути господарями своєї долі на своїй землі...

Мабуть, саме тому, коли ворог не може нас перемогти у відкритому бою, він йде оманливими маневрами і приводить до влади в Україні тих, хто Державу не може і не хоче захистити, а ще й бажає її нещадно пограбувати, а до того ж – максимально зменшити кількість українців на нашій землі. Звичайно ж, щоб забезпечити цей життєвий простір для інтересів інших народів, держав, імперій.

Саме тому ми в Україні, маючи Державу, маємо в ній неукраїнську по духу владу, яка прикриваючись святим синьо-жовтим прапором та тризубом, обслуговує інтереси інших народів. Саме тому вони – ті, що при владі, – знищують українську економіку та "середній клас"; послідовно підривають національну безпеку і оборону; добивають систему охорони здоров’я; витирають ноги об українську науку та освіту тощо...

Врешті, імітація боротьби з пандемією коронавірусу – це теж спосіб впливу на чисельність нас, українців, в Україні...

Ви ж, брати і сестри, вже чули, що вакцинація наших співгромадян розпочнеться аж наприкінці зими? У той час, коли весь цивілізований світ вже розпочав цей процес.

І це тільки один яскравий приклад Війни проти нас, українців.

Ось така ситуація склалась в Україні наприкінці 2020-го.

Але все так не буде!

Бачимо загрози – гуртуймося та протидіймо.

Наша сила – у нас самих!

Наша сила – в нашому народі!

Слава Україні!

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