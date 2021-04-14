Коли Трійця 2021 року в Україні: дата і значення свята

День Святої Трійці 2021 року випадає на неділю, 20 червня. Це одне з найголовніших християнських свят, дата якого змінюється з року в рік.

Так, вона залежить від Пасхи, яку святкують за місячно-сонячним календарем, і відзначається на 50-й день після Світлого Воскресіння Христового. З цієї причини свято отримало назву П'ятидесятниця.

Згідно з Євангелієм, саме цього дня Святий Дух у вигляді вогненних язиків зійшов на апостолів Ісуса Христа та Діву Марію.

Свята Трійця є символом єдності Святого Духа, Бога Отця і Бога сина. У свято Трійці також відзначають день народження Церкви; воно належить до двунадесятих – найважливіших після Пасхи урочистостей у православ'ї.

Напередодні свята в церквах проходять всеношні бдіння. Субота перед Трійцею є поминальною: люди ставлять свічки за упокій душі померлих родичів.

Тиждень після Трійці називається Зеленим, оскільки вважається, що в ці дні Бог створив Землю і покрив її зеленню. У саме свято в храмах символічно освячують трави й гілочки дерев, які як оберіг зберігають цілий рік.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли відзначається Великдень і Масляна 2021 року в Україні. Так, остання починається за тиждень до Великого посту і за 56 днів до Світлого Воскресіння Христового.