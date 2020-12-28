Коли немає ні грошей, ні медицини, ні яєць

Ганна Ковальчук Суспільство 12:39, 28.12.2020

Коли у тебе є гроші – ти повноцінно купуєш вакцину і вакцініруешь населення, як ЄС.

Коли у тебе немає грошей, але є потужна медична індустрія, то ти запускаєш дослідження і робиш собі вакцину сам, як Індія.

Коли у тебе немає грошей і немає медицини, але є яйця – ти ультимативно вимагаєш від США 20 млн доз вакцин, інакше не продовжиш договір про перебування американських військових баз, як Філіппіни.

А коли у тебе ні грошей, ні медицини, ні яєць - то ти вгадайте як яка країна.

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Суспільство

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