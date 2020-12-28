Когда нет ни денег, ни медицины, ни яиц

Анна Ковальчук Общество 12:39, 28.12.2020

Когда у тебя есть деньги – ты полноценно покупаешь вакцину и вакцинируешь население, как ЕС.

Когда у тебя нет денег, но есть мощная медицинская индустрия, то ты запускаешь исследования и делаешь себе вакцину сам, как Индия.

Когда у тебя нет денег и нет медицины, но есть яйца - ты ультимативно требуешь от США 20 млн доз вакцин, иначе не продлишь договор о пребывании американских военных баз, как Филиппины.

А когда у тебя ни денег, ни медицины, ни яиц - то ты угадайте как какая страна.

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