Коли епідемія коронавірусу в Україні піде на спад: Курпіта дав прогноз та розповів про наступні хвилі

Нинішня хвиля епідемії коронавірусу має стабілізуватись і піти на спад із 10-го квітня, однак до кінця 2021 може бути ще 2-3 підйоми.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL розповів лікар-інфекціоніст, викладач школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта. За його словами, епідемія поступово переходить на центральні області і лівобережжя, кількість хворих зростає у Харківській, Миколаївській та Сумській областях.

"Ця хвиля рухається із заходу на схід, чому сприяло потрапляння до України мутованих штамів і формування власної мутації вірусу. Але до 10 квітня все має стабілізуватись і навіть піти на спад. Це ми вже бачимо на прикладі Івано-Франківщини (область однією із перших посилила карантин через велику кількість хворих. – ред)", – зазначив лікар.

За його словами, до великодніх свят епідемія відносно стабілізується, а от, що буде після свят – спрогнозувати складно. Є ризики, що черговий підйом може початися з другої половини травня-початку червня.

"Маємо налаштовуватися, що у 2021 році може бути дві, а то й три хвилі коронавірусу. Чи будуть вони сильнішими або меншими – не ясно. Основна проблема пов’язана з низькими темпами вакцинації, і це не додає оптимізму", – уточнив він.

Курпіта зазначив, що не дивлячись на офіційну добову статистику по захворілим на рівні 12-16 тисяч, математичне моделювання вчених Національної Академії Наук показало, що об’єктивна кількість хворих – 50-60 тисяч щодня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 23 березня через поширення коронавірусу змінили зони карантину. До "червоної" віднесли Львівську область. Тепер у ній перебувають Київ і ще вісім регіонів країни. У "жовтій" зоні карантину залишилася тільки Херсонська область.