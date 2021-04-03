Клімкін вказав на найважливіший посил у дзвінку Байдена Зеленському

Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що президент США Джо Байден, зателефонувавши Володимиру Зеленському, послав сигнал підтримки Києву.

За його словами в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", дзвінок показав українському суспільству, "що США послідовно підтримують Україну як партнера".

Він зазначив, що в міжнародних відносинах найбільш сильні сигнали передаються не публічно. Тому дзвінок Байдена – це прояв громадської підтримки.

"Але я впевнений, що США вже передали Росії дуже чіткий сигнал про те, що в разі подальших кроків Путіна деклараціями і символічними санкціями не обійдеться. Звучати цей сигнал може по-різному. Вчорашній дзвінок – це також прояв підтримки, щоб кожен українець розумів, що США – це друг і партнер. У цьому сенсі дзвінок дуже важливий", – пояснив екс-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в п'ятницю, 2 квітня, відбулася перша телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена.