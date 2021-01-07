Кліматологиня пояснила, чому зими в Україні стали теплішими

В останні роки зими в Україні стали тепліше через атлантичні повітряні маси, які переважають над арктичними.

Про це виданню "КП в Україні " розповіла кліматолог Надія Максименко. Вона вважає, що 2020 рік був аномальним, але в міру.

"Тепла зима – це загальний тренд, це відбувається через глобальну циркуляцію, в зв'язку з тим, що зміщуються області тиску. У нас раніше взимку переважали арктичні повітряні маси, була більш масштабна полярна крижана шапка, зараз все зменшується.

Вплив Арктики – снігу багато, морози сильні, вітри, хуртовини та завірюхи – сьогодні мінімальний. Найчастіше до нас приходять атлантичні повітряні маси. А вони вологі, м'які, тому і погода змінюється", – пояснила кліматолог.

За її словами, хоч тенденція до потепління взимку простежується, говорити про серйозні кліматичні зміни поки що рано.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що погода в Україні в січні обіцяє бути різною: і майже весняною, і по-справжньому зимовою. Фактично місяць поділений навпіл. Перша половина може бути теплою, друга – морозною.