Кішка з Одеси майже місяць пливла до Ізраїлю, випадково потрапивши в контейнер із цукерками. Фото

Вікторія Довгань Суспільство 12:00, 15.01.2021 Оновлено: 12:31, 15.01.2021

Кішка з Одеси випадково потрапила у вантажний контейнер із цукерками й вирушила в тритижневу подорож на кораблі до Ізраїлю.

Як пише "7 канал", дістатися до кінцевого пункту й не померти з голоду тварині допомогла її кмітливість. Адже, щоб вижити, кішка додумалася прогризати коробки і їсти цукерки.

Кішка непомітно прокралася у контейнер перед навантаженням.
"7 канал"

За словами директора одеської експедиторської компанії Star Shine Shipping, на камери відеоспостереження потрапив момент, коли кішка забігла в контейнер просто під час навантаження товару на борт. Її ніхто не помітив.

"Це унікальний випадок – таке трапилося вперше у практиці компанії, а також у роботі колег. Вона пливла морем три тижні та їла цукерки, прогризаючи коробки", – розповів чоловік.

Щоб вижити в подорожі до Ізраїлю, кішці довелося їсти цукерки.
"7 канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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