Кіпіані показав карикатуру українців на Брежнєва через ув'язнення Стуса

Історик та журналіст Вахтанг Кіпіані показав раритетну карикатуру українців на генерального секретаря СРСР Леоніда Брежнєва. Замальовка присвячена плеяді українських політв'язнів, серед яких був видатний поет Василь Стус.

Фотографією ілюстрації автор допису поділився на особистій сторінці у Facebook. Він зазначив, що малюнок датовано 1973 роком.

"Яка крута листівка Українського конгресового комітету Америки, 1973 рік. На ключах на шиї тюремника Брежнєва – імена політв'язнів: Стус, Ірина Стасів-Калинець, Осадчий, Мороз, Сверстюк, Шабатура, Лупиніс, Юрій Шухевич", – написав історик.

Також на символічних ключах на шиї радянського лідера можна помітити імена українських літературознавців Івана Дзюби та Івана Світличного, а також відомого українського політика, який обстоював ідею незалежності, В'ячеслава Чорновола.

У коментарях під дописом користувачі поділилися враженнями від таких сильних образів на малюнку та засудили радянський режим за репресії української інтелігенції з активною громадянською позицією.

"Нічого собі! Це фантастика. Болісно, але як же тонко й точно", "А ми жили і нічого цього не знали в ті часи", "Так, за завісою", – шкодують люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кіпіані показав фото листівок, які розповсюджувалися серед українців перед розпадом СРСР. У них з одного боку людей закликали боротися за власну незалежну суверенну державу і не сприяти збереженню тоталітарної імперії, а з іншого – до утворення нового об'єднання з іншими радянськими країнами.