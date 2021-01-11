Карпати засипало снігом: у мережі показали справжню зиму

Ольга Ліпич Суспільство 11:58, 11.01.2021 Оновлено: 12:29, 11.01.2021

У мережі опублікували фотогафії засніжених пейзажів українських Карпат. Світлини зафіксували на найвищому гірському масиві – Чорногорі.

Фото у Facebook у понеділок, 11 січня, оприлюднив начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління Державної служби із надзвичайних ситуації (ДСНС) у Івано-Франківській області Василь Фіцак (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Засніжені схили Чорногори", – підписав він світлини.

Зазначимо, що станом на 8 годину ранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Температура повітря -9 градусів. Як повідомили на сторінці гірського пошуково-рятувального посту у Facebook, вітер південний, південно-східній 2-3 м/с.

Нагадаємо, згідно з прогнозом українського гідрометцентру, 11 січня у Карпатах і на Закарпатті невеликий сніг, на півдні з дощем. Температура вночі та вдень -1..-7 градусів, удень на Закарпатті, у центрі та на на півдні від -2 градусів до +4.

Днем раніше, 10 січня, у Карпатах температура повітря була -14 градусів.

Карпати засипало снігом
Василь Фіцак / Facebook
У Карпатах сніжно і морозно
Василь Фіцак / Facebook
Засніжені схили Чорногори
Василь Фіцак / Facebook
Засніжені схили Чорногори
Василь Фіцак / Facebook
Кадри зафіксували на найвищому гірському масиві українських Карпат
Василь Фіцак / Facebook
Засніжені схили Чорногори
Василь Фіцак / Facebook
Зима у Карпатах
Василь Фіцак / Facebook
Засніжені українські Карпати
Василь Фіцак / Facebook
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост / Facebook

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Карпатах врятували більше ніж 70 туристів, які зависли на підйомнику після того, як зникла електрика. Подія сталася в карпатському гірськолижному курорті в Славському.

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