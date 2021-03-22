Кабмін вирішив, як працюватиме транспорт у "червоних" зонах

В Україні в регіонах із "червоним" рівнем епідемічної небезпеки змінили порядок роботи транспорту. Кабінет міністрів передав місцевій владі повноваження щодо визначення роботи громадського транспорту та можливих заборон перевезень.

Як повідомив у свій Телеграм-канал міністр інфраструктури Владислав Криклій, тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області самостійно ухвалюватимуть рішення про карантинні обмеження в регіоні.

Також тільки за рішенням комісій заборонятимуть регулярні й нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним і залізничним транспортом.

Водночас під виняток потрапили:

транзитні перевезення;

перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більш ніж 5 осіб без урахування дітей у віці до 14 років;

перевезення службовим (орендованим) автотранспортом підприємств, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які проінформовані не менш ніж за 2 дні органи Нацполіції;

перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більш ніж за 48 годин.

Також за окремим рішенням комісії буде заборонено посадку пасажирів в автомобільний або залізничний транспорт міжобласного сполучення, крім спеціальних залізничних рейсів.

В "Укрзалізніці" додали, що обмежувати висадку (посадку) в "червоних зонах" будуть виключно за рішенням державних або регіональних комісій.

Це означає, що чинний розклад руху поки залишається без змін, а отже, ніяких обмежень у роботі по Києву, Одеській і Сумській областях не відбудеться. Для цього потрібне рішення вищевказаних комісій.

Уточнюється, що рішення щодо Києва очікується до кінця дня 22 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові продовжили посилений карантин до 4 квітня через критичну ситуацію з COVID-19.