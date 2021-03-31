Місяць локдауну і "природна" вакцинація: як Прикарпаття врятувалося від COVID-колапсу та як живе регіон зараз

Приблизно місяць знадобився Івано-Франківській області, щоб стабілізувати нову хвилю епідемії коронавірусу. Смертність і захворюваність у регіоні знизилася в середньому в два рази, хоча ситуація залишається серйозною і місцеві медики поки що не можуть видихнути з полегшенням.

З одного боку, збити темпи поширення інфекції допомогли посилені карантинні заходи "червоної" зони. З іншого ж – "природна" імунізація. Населення масово перехворіло на коронавірус і у найстійкіших виробилися антитіла. Адже навіть за офіційною статистикою захворюваності, якій в Україні навряд чи хтось вірить, Прикарпаття числиться серед тих областей, які найбільше постраждали від COVID-19.

Що відбувається і як живуть у регіоні зараз, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов напередодні заявив, що Івано-Франківська область незабаром може перейти з "червоної" в "помаранчеву" або навіть "жовту" зону.

За його словами, цей регіон разом із Закарпаттям і Буковиною демонструє стабільні епідеміологічні показники. З 29 березня в області навіть відновили роботу дитячі сади і початкова школа.

Цей факт підтверджує і офіційна статистика РНБО – станом на 30 березня з 3203 ліжок із киснем у регіоні було зайнято менше ніж половину, 1511. Це 47%, хоча ще тиждень тому завантаженість лікарень становила 56%, а в пік епідемії доходила до 66%.

Перевести Івано-Франківську область у "червону" зону карантину вирішили 26 лютого, а наступного дня там зафіксували рекордний показник захворюваності – 892 людини з коронавірусом. Ближче до середини березня цифри знизилися приблизно вдвічі, а в останні дні фіксується близько 300 випадків на добу. Так, це досить багато, але ефективність жорсткого карантину видно без зайвих слів.

"За останній тиждень, із 22 по 28 березня, підтверджено 2522 випадки коронавірусу, що на 16,5% менше, ніж за тиждень до того (3020 випадків. – Ред). За час місячного карантину захворюваність знизилася вдвічі. Обмежувальні заходи дали свій результат, знизилися показники з госпіталізації і відсоток завантажених ліжок із киснем", – підтвердила OBOZREVATEL завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко.

На стабілізацію ситуації вплинув не тільки карантин, але й той факт, що у значної частини населення вже сформувався імунітет після перенесеної хвороби, зокрема під час попередніх хвиль епідемії. Про це OBOZREVATEL розповів головний лікар Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська Тарас Масляк.

Він заявив, що в його лікарні перехворіло близько 30% медичного персоналу, й у них уже є антитіла. Очевидно, розраховувати людям більше доводиться на "природну" вакцинацію, ніж на щеплення дефіцитними препаратами. Адже з початку імунізації уколи в регіоні отримало лише близько 9 тисяч осіб.

"Але що б ми не говорили, а карантин дав своє. На піку на добу надходило більше ніж сто важких хворих, а тепер менше від 50. А то були шинки, свята, церкви... Ось щодо "Буковеля" – не впевнений, тому що там люди перебували на свіжому повітрі. Буде Великдень – і, підозрюю, знову піде сплеск. Не богохульствую, але закликаю, зокрема й священників, дотримуватися карантину. Їхав по трасі через одне село – сотні людей без масок, одне біля одного на службі. Хіба це правильно?" – обурився лікар.

За словами Масляка, нинішня хвиля коронавірусу, як і попередня, вдарила по людях, старших за 50 років. Кількість молоді в стаціонарі становить 3-4% від усіх пацієнтів.

"Дуже багато було людей за 80, які оберігали себе і не хворіли в попередні хвилі. Деякі з них помирають через супутні захворювання. Були смерті і серед молодих зі слабким здоров'ям. Особливо, у кого онко. Ковід витягує всі гнилі речі, які є в нашому організмі. Сьогодні померла жінка (47 років), у якої був рак підшлункової. Перед тим пішов молодий чоловік, 30 з чимось років. Почали шукати причину, а у нього лейкоз, про який він навіть не знав. Хоча у нього десь колись голова боліла, були носові кровотечі, але чоловік не звертав на це уваги. Українці переважно недообстежені", – запевнив лікар.

Масляк, як і інші медики, зазначив, що нинішня потужна хвиля коронавірусу спровокована новими й більш агресивними штамами. Легких форм, коли із симптомів у пацієнтів були тільки зникнення смаку або нюху, стає все менше. Хвороба тепер протікає значно складніше і непередбачувано.

"Я сам перехворів удруге. Чотири тижні провалявся в лікарнях, але добре, що не помер. Діарея, біль у животі, головний біль, температура піднялася моментально до 39-40 градусів. Тиждень мучився, був як дрова", – зізнався лікар.

Досвід Івано-Франківської області ще раз підтверджує слова лікарів, які давно і наполегливо закликають владу до загальнонаціонального локдауну. Зупинити швидкість поширення коронавірусу можна лише жорсткими обмеженнями, адже зараз в Україні елементарно не вистачає лікарів, щоб лікувати пацієнтів.

За словами провідної інфекціоністки Міністерства охорони здоров'я Ольги Голубовської, якщо терміново не ввести локдауну, через тиждень-два "загоряться і спокійні регіони". Вона недавно підкреслила: від коронавірусу ніколи ще в країні не вмирала така велика кількість людей за короткий проміжок часу.

А з огляду на фактичну відсутність масової вакцинації тотальний карантин необхідний Україні, як повітря. І в цій ситуації влада не має навіть морального права вибирати між економічними показниками і життями українців. Потрібен локдаун. Терміново.