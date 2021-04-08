Йом га-Шоа: 8 квітня відзначається День пам'яті жертв Голокосту

У четвер, 8 квітня, в усьому світі відзначається День пам'яті жертв Голокосту, відомий також під назвою Йом га-Шоа.

Цього дня в Ізраїлі та інших державах шанують пам'ять 6 мільйонів євреїв, знищених під час Голокосту, а також згадують про Єврейський рух опору тих часів. OBOZREVATEL розповідає про традиції та історію пам'ятного дня.

Після здобуття 1948 року незалежності Ізраїлем у країні розгорнулася дискусія про вибір дати для увічнення пам'яті євреїв, знищених нацистами.

12 квітня 1951 року парламент Ізраїлю Кнесет ухвалив резолюцію про проголошення Дня пам'яті Катастрофи та героїзму 27 нісана (місяць єврейського місячно-сонячного календаря) – на шостий день після закінчення Песаха і за тиждень до святкування Дня Незалежності.

Такий порядок дат служить символом шляху єврейського народу до відродження. 2021 року Йом га-Шоа випадає на 8 квітня.

Як відомо, 27 січня, в річницю визволення Освенцима, також відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, заснований ООН.

Йом га-Шоа в Ізраїлі – національний день жалоби, на честь якого організовують пам'ятні заходи та церемонії. У частині синагог проходить особлива служба з поминальною молитвою Ізкор і запалюванням шести меморіальних свічок у пам'ять про шість мільйонів загиблих під час Катастрофи європейського єврейства.

Офіційна пам'ятна церемонія проводиться в Меморіальному центрі Катастрофи в Єрусалимі – Яд ва-Шем.

Крім того, о 10 годині ранку в Йом га-Шоа по всій країні звучить сирена, під час якої громадяни двома хвилинами мовчання вшановують пам'ять загиблих.

Євреї з діаспори відзначають Йом га-Шоа в синагозі або в громаді, влаштовують зустрічі з тими, хто пережив Голокост або їхніми нащадками, презентації фільмів та інших тематичних проектів.

З 1998 року проходить "Марш живих" – хода від Освенцима до Біркенау, найбільшого комплексу концтаборів Другої світової війни. Також цього дня моляться про те, щоб часи загибелі й жаху ніколи не повторилися знову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше меморіальний центр Холокосту "Бабин Яр" оприлюднив 300 тисяч важливих документів 20-го століття. Проект має на меті оновити склад населення Києва до, під час та після війни.