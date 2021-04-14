Google присвятив дудл Йогану Гутенбергу: хто він

У середу, 14 квітня, пошукова система Google представила новий дудл, який присвятила німецькому першодрукареві, першому друкареві Європи Йогану Гутенбергу.

У цей день якраз виповнився 21 рік з дня відкриття ретроспективної виставки в музеї Гутенберга в його честь. У дудл від пошуковика – портрет чоловіка і зображення першого друкарського верстата (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У 1450 році Гутенберг створив спосіб друкарства рухливими літерами, який зробив величезний вплив не тільки на європейську культуру, але і на всесвітню історію. Він зіграв ключову роль у розвитку епох Відродження, Реформації, Просвітництва і наукової революції і заклав матеріальну основу для сучасної економіки, заснованої на знаннях і поширенні навчання в масах.

Гутенберг у 1439 році був першим європейцем, який використовував рухливі літери. У числі його численних вкладів у друк: винахід процесу масового виробництва за допомогою рухомих літер, а також використання чорнила на масляній основі для друку книг, регульованої матриці, механічних рухомих літер і дерев'яною друкарської машини, аналогічної сільськогосподарським гвинтовим пресам того періоду.

Його воістину епохальним винаходом було об'єднання цих елементів у практичну систему, яка дозволяла масово випускати друковані книги і була економічно вигідною як для друкарів, так і для читачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, пошукова система Google представила новий дудл, який присвятила відомому музею мистецтва "Метрополітен" у Нью-Йорку, США.