Голубовська – про рік роботи міністра Степанова: ніхто б не зробив більше

Провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська оцінила рік роботи Максима Степанова на посаді міністра. За її словами, ніхто б не зміг зробити більше.

В інтерв'ю УНН медикиня пояснила, що на момент початку пандемії COVID-19 вся система охорони здоров'я перебувала в розрусі, яка не дозволяла проводити навіть більш ніж 200 тестів на коронавірус на день.

"Я вважаю, що потрібно нашому міністерству викласти на своєму сайті або не на сайті, а сказати десь більш детально, скільки було в нас епідеміологів, вірусологів, скільки ми робили тестів, скільки було лабораторних центрів. З чого ми починали тоді і зараз що... Я саме вважаю, що міністерство в тих умовах і з тими кадрами, які там є, – ніхто б більше не зробив", – сказала вона.

Голубовська вважає, що найважливіше в роботі МОЗ за рік – це ставлення до кадрового медичного потенціалу, завдяки чому вдалося утримати багатьох фахівців і ефективно протистояти пандемії, удосконалюючи систему і протоколи лікування.

"Найголовніше, що зробило це міністерство, – повернули фахівців. І хоч приємно працювати з керівництвом Міністерства охорони здоров'я зараз. Ви ж розумієте, коли абсолютно хамське ставлення і на біле кажуть чорне, то зрозуміло, що фахівці їм не потрібні... Тому є позитив, а те, що завжди хочеться зробити більше, – я згодна. Можливо, можна було б зробити більше, але тоді треба зміцнити всі структури", – підкреслила медикиня.

Будь-які нарікання на роботу МОЗ інфекціоністка вважає абсолютно несправедливими, враховуючи той стан розрухи медичної системи, під час якого Степанов прийшов на посаду.

"Дивіться, чому люди говорять: стільки часу, рік, уже новий міністр, уже можна щось зробити... Не можна зробити. Тому що державна машина – вона сама по собі дуже в'язка. Всі управлінці це знають. Тобто зруйнувати ви можете дуже швидко. Ось зруйнували, повиганяли фахівців, хтось сам пішов, тому що професійна людина в цьому жаху працювати не може. Так ось люди думають, що якщо рік уже новий міністр, так уже можна за рік зробити. Не можна зробити, тому що все зруйновано", – пояснила лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав ключові фактори стратегії боротьби з COVID-19.