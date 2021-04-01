Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская оценила год работы Максима Степанова на посту министра. По ее словам, никто бы не смог сделать больше.

В интервью УНН медик объяснила, что на момент начала пандемии COVID-19 вся система здравоохранения находилась в разрухе, которая не позволяла проводить даже больше 200 тестов на коронавирус в день.

"Я считаю, что нужно нашему Министерству выложить на своем сайте или не на сайте, а сказать где-то более детально, сколько было у нас эпидемиологов, вирусологов, сколько мы делали тестов, сколько было лабораторных центров. С чего мы начинали тогда, и сейчас что... Я как раз считаю, что Министерство в тех условиях и с теми кадрами, которые там есть – никто бы больше не сделал", – сказала она.

Голубовская считает, что самое важное в работе Минздрава за год – это отношение к кадровому медицинскому потенциалу, благодаря чему удалось удержать многих специалистов и эффективно противостоять пандемии, совершенствуя систему и протоколы лечения.

"Самое главное, что сделало это Министерство – вернули специалистов. И хоть приятно работать с руководством Минздрава сейчас. Вы же понимаете, когда абсолютно хамское отношение и на белое говорят черное, то ясно, что специалисты им не нужны... Поэтому есть позитив, а то, что всегда хочется сделать больше – я согласна. Возможно, можно было бы сделать больше, но тогда надо укрепить все структуры", – подчеркнула медик.

Любые нарекания на работу Минздрава инфекционист считает абсолютно несправедливыми, учитывая то состояние разрухи медицинской системы, во время которого Степанов пришел на должность.

"Смотрите, почему люди говорят: столько времени, год, уже новый министр, уже можно что-то сделать... Нельзя сделать. Потому что государственная машина – она сама по себе очень вязкая. Все управленцы это знают. То есть, разрушить вы можете очень быстро. Вот разрушили, повыгоняли специалистов, кто-то сам ушел, потому что профессиональный человек в этом ужасе работать не может. Так вот, люди думают, что, если год уже новый министр, так уже можно за год сделать. Нельзя сделать, потому что все разрушено", – объяснила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал ключевые факторы стратегии борьбы с COVID-19.