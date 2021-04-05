Голубовська навела статистику щодо COVID-19 у США і попередила українців

Провідна інфекціоністка МОЗ, професорка Ольга Голубовська привела українцям приклад страхітливої статистки щодо поширення коронавірусу на тлі введення послаблень карантинних заходів у США.

Заслужена лікарка України підкреслила, що, на жаль, людям ще довго доведеться жити в такій ситуації, і вкотре закликала земляків дотримуватися заходів безпеки, берегти себе і своїх близьких. Про це вона написала на сторінці в Facebook, опублікувавши переклад статті з журналу Medscape.

"Не забувайте йти на самоізоляцію на 14 днів, або, принаймні, ізолювати своїх рідних із груп ризику, якщо ви приїхали з якоїсь поїздки. Якщо неможливо, уникайте спілкування і носіть засоби індивідуального захисту вдома. Негативні результати ПЛР не повинні вас заспокоювати. Теж саме треба робити, якщо у вас виникли симптоми хвороби", – підкреслила Голубовська.

Лікарка попередила, що навіть якщо у людини вже був контакт із зараженим COVID-19, під час ізоляції сумарна доза збудника менше, а тяжкість перебігу – це зокрема й дозозалежний процес. Тоді як найбільш заразний період, за її словами, це перший тиждень від початку клінічних симптомів.

"Молодим людям і не дуже молодим хочеться нагадати, що найбільш беззахисними перед хворобою є ваші батьки й близькі старшого віку, особливо з надлишковою масою тіла. Не допускайте сімейних трагедій. Не збирайтеся зараз сім'ями на святкування днів народжень або інших заходів. Пам'ятайте про те, що розплата за це може бути страшною", – закликала Голубовська.

Дані щодо коронавірусу в Україні Worldometers

Як доказ того, що вірус продовжує поширюватися, вона опублікувала переклад статті спеціалізованого американського видання про ситуацію у США, де на тлі вакцинації влада деяких штатів почала послаблювати обмеження. У статті наводять переконання Центру з контролю захворюваності (CDC), фахівці якого попереджають про "загибель, що насувається", оскільки кількість випадків COVID-19 в країні перевищує 30 мільйонів, і все більше штатів послаблюють обмеження.

"Треба знати це почуття нудоти, коли ви читаєте антикризові звіти медичної допомоги і запитуєте себе, чи вистачить апаратів ШВЛ для роботи? Сьогодні я виступаю не як директорка вашого CDC, але як дружина, мати, донька і прошу вас, будь ласка, зачекайте ще трохи", – закликала директорка Центру Рошель Валенські.

Дані щодо коронавірусу в США Worldometers

За її словами, за останній тиждень у США спостерігається неухильне зростання захворюваності, а також випадків госпіталізації і смертей. Середній показник нових випадків COVID-19 за 7 днів коливається між 60-70 тисячами, а кількість смертей збільшується приблизно на 3% – до 1000 на день. Понад два десятки штатів повідомляють про збільшення нових випадків коронавірусу на 10%, порівняно з попереднім тижнем.

У міру вакцинації людей старше 65 років, по всій країні реєструються нові випадки в більш молодих вікових групах. Наприклад, штат Мічиган перебуває в розпалі чергового сплеску COVID-19, до того ж більшість випадків фіксується у віці від 10 до 19 років. У Нью-Йорку і Нью-Джерсі зараз найвищий рівень захворюваності на коронавірус в окрузі: 647 випадків на 100 тисяч жителів, і 548 відповідно.

Аналогічна ситуація спостерігається в штатах Вермонт, Нью-Гемпшир, Айова, Флорида, Оріндж. Зростання, пояснила Валенські, пов'язане з пом'якшенням обмежень і новими варіантами коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL: