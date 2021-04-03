Фонд Порошенка подарував лікарням Одещини кисневі концентратори

Фонд лідера партії "Європейська солідарність" та п'ятого президента України Петра Порошенка передав до лікарень Одещини кисневі концентратори.

Більшість апаратів буде спрямовано для лікарень, які лікують осіб з постковідним синдромом і вираженою кисневою недостатністю, повідомляє офіційний сайт політсили.

"Сподіваємося на благодійні організації. Концентратор потрібен для лікування людей з постковідним синдромом, кардіологічних хворих і пацієнтів з хронічними захворюваннями легень. Він ефективно підвищує показники кисневого насичення крові і врятує не одне життя", – зазначила лікарка приймального діагностичного відділення Вилківської міської лікарні Людмила Каламурза.

Ще одна партія була доставлена до Татарбунарського медичного центру, де фіксують суттєве зростання хворих на коронавірус.

"Будемо використовувати його на амбулаторному етапі для тих пацієнтів, які через велику завантаженість стаціонару, не змогли потрапити на лікування. Вони потребують кисневої терапії. Раніше у нас такого апарату не було, це перший, який буде в установі", – зазначила в.о. гендиректора Татарбунарського медичного центру Світлана Стогній.

У Сараті, куди теж привезли концентратор, лікарі говорять про коронавірус не лише як про суху статистику. Про те, які ця хвороба може нести наслідки, знають не з чуток.

"Іноді, з причини відсутності кисневого концентратора, життя людини обривається. Я як раз та людина, яка пройшла через це. У мене невістка померла від ковіду. Дякую фонду за кисневий концентратор, тому що він дуже потрібен. Дай Бог, він врятує не одне життя", – відмітила в.о. голови лікарської консультативної комісії Саратської лікарні Оксана Долженко.

"Я звернувся до Фонду Порошенка з таким проханням, щоб вони в міру можливостей допомогли цьому невеликому райцентру. Допомагають перш за все центру, а в провінції все набагато складніше. Слава Богу, сьогодні радісно, ​​тому що багато людей отримають те, що їм необхідно", – зазначив депутат Саратської селищної ради від "ЄС", настоятель Свято-Покровського храму ПЦУ Владислав Шіман.

Допомогу від Фонду Порошенка отримують медичні установи по всій країні. Лікарі чи громадські діячі можуть залишити на сайті фонду запит. Благодійники його розглядають, збирають гроші і привозять апарат.

"Перші заявки були від чотирьох лікарень. Це три сьогоднішні і одна на півночі Одеської області. Далі в міру надходження заявок ми будемо намагатися допомагати і збирати гроші. Їх дають прості люди, а також це особисті кошти Петра Порошенка, які він виділяє на благодійну допомогу", – зазначив голова фракції "Європейської Солідарності" в Одеській облраді Михайло Шмушкович.

Фонд Порошенка спільно з волонтерами з перших днів пандемії забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних очок, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили і відправили в регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей з уразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних установ.

Зараз у пріоритеті Фонду та волонтерів – закупівля кисневих концентраторів для лікарень по всій країні. Більше ста апаратів вже доставлені у медзаклади. Загалом від початку пандемії у Фонді Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фонд Петра Порошенка передав в Івано-Франківську область чергову партію кисневих концентраторів. Цього разу апарати отримають сільські та селищні амбулаторії, фельдшерсько-акушерськи пункти.